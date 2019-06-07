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2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Doodle oldu! Kadınlar Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda?

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SPOR  | 07.06.2019 03:07 | Son Güncelleme

2019 Kadınlar Dünya Kupası Doodle oldu. Google tarafından dikkat çekilen Kadınlar Dünya Kupası her turnuvada büyük çekişmeye sahne oluyor. 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor, Kadınlar Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda? İşte Kadınlar Dünya Kupası hakkında merak edilenler...

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Doodle oldu! Kadınlar Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda?

Fransa’nın ev sahipliği yapacağı 2019 Kadınlar Dünya Kupası Google’da Doodle oldu. 7 Haziran Cuma günü oynanacak Fransa-Güney Kore maçıyla başlayacak turnuvada bu sene altı farklı grupta toplam 24 takım yer alacak.

DOODLE

İşte 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası detayları…

2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI

Dört takımlı grupları ilk iki sırada tamamlayan ekipler, ilk 16’ya yükselmeye hak kazanırken, grupları en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16’ya kalacak. 2015’e kadar 16 finalistle düzenlenen turnuvada bu sayı 2019’da ilk kez 24’e yükseltildi.

Bir ay sürecek turnuva 7 Temmuz’da Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak.

2019 Kadınlar Dünya Kupası A Grubu maçları

Fransa
Güney Kore
Norveç
Nijerya

7 Haziran
22.00 Fransa - Güney Kore

8 Haziran
22.00 Norveç - Nijerya

12 Haziran
16.00 Nijerya - Güney Kore
22.00 Fransa - Norveç

17 Haziran
22.00 Nijerya - Fransa
22.00 Güney Kore - Norveç

2019 Kadınlar Dünya Kupası B Grubu maçları

Almanya
Çin
İspanya
Güney Afrika

8 Haziran
16.00 Almanya - Çin
19.00 İspanya - Güney Afrika

12 Haziran
19.00 Almanya - İspanya
22.00 Güney Afrika - Çin

17 Haziran
19.00 Güney Afrika - Almanya
19.00 Çin - İspanya

2019 Kadınlar Dünya Kupası C Grubu maçları

Avustralya
İtalya
Brezilya
Jamaika

9 Haziran
14.00 Avustralya - İtalya
16.30 Brezilya - Jamaika

13 Haziran
19.00 Avustralya - Brezilya
19.00 Jamaika - İtalya

18 Haziran
22.00 Jamaika - Avustralya
22.00 İtalya - Brezilya

2019 Kadınlar Dünya Kupası D Grubu maçları

İngiltere
İskoçya
Arjantin
Japonya

9 Haziran
19.00 İngiltere - İskoçya
19.00 Arjantin - Japonya

14 Haziran
16.00 Japonya - İskoçya
22.00 İngiltere - Arjantin

19 Haziran
22.00 Japonya - İngiltere
22.00 İskoçya - Arjantin

2019 Kadınlar Dünya Kupası E Grubu maçları

Kanada
Kamerun
Yeni Zelanda
Hollanda

10 Haziran
22.00 Kanada - Kamerun

11 Haziran
16.00 Yeni Zelanda - Hollanda

15 Haziran
16.00 Hollanda - Kamerun
22.00 Kanada - Yeni Zelanda

20 Haziran
19.00 Hollanda - Kanada
19.00 Kamerun - Yeni Zelanda

2019 Kadınlar Dünya Kupası F Grubu maçları

ABD
Tayland
Şili
İsveç

11 Haziran
19.00 Şili - İsveç
22.00 ABD - Tayland

16 Haziran
16.00 İsveç - Tayland
19.00 ABD - Şili

20 Haziran
22.00 İsveç - ABD
22.00 Tayland - Şili

MAÇLAR HANGİ STATLARDA OYNANACAK?

Fransa'da düzenlenecek 2019 Kadınlar Dünya Kupası maçları 9 farklı stadyumda oynanacak. Bu statların 3'ü EURO 2016'da da kullanıldı. İşte o stadyumlar:

Lyon: 59,186
Paris: 48,583
Nice: 35,624
Montpellier: 32,900
Rennes: 29,164
Le Havre: 25,178
Valenciennes: 25,172
Reims: 21,127
Grenoble: 20,068

SON 16 VE ÇEYREK/YARI FİNAL MAÇLARI

Son 16: 22-25 Haziran
Çeyrek Final: 27-29 Haziran
Yarı Final: 2-3 Temmuz
3.'lük Maçı: 6 Temmuz
Final: 7 Temmuz

TRT SPOR'DA YAYINLANACAK

Kadınlar Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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