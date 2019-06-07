2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Doodle oldu! Kadınlar Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda?

Fransa’nın ev sahipliği yapacağı 2019 Kadınlar Dünya Kupası Google’da Doodle oldu. 7 Haziran Cuma günü oynanacak Fransa-Güney Kore maçıyla başlayacak turnuvada bu sene altı farklı grupta toplam 24 takım yer alacak.

İşte 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası detayları…

2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI

Dört takımlı grupları ilk iki sırada tamamlayan ekipler, ilk 16’ya yükselmeye hak kazanırken, grupları en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16’ya kalacak. 2015’e kadar 16 finalistle düzenlenen turnuvada bu sayı 2019’da ilk kez 24’e yükseltildi.

Bir ay sürecek turnuva 7 Temmuz’da Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak.

2019 Kadınlar Dünya Kupası A Grubu maçları

Fransa

Güney Kore

Norveç

Nijerya

7 Haziran

22.00 Fransa - Güney Kore

8 Haziran

22.00 Norveç - Nijerya

12 Haziran

16.00 Nijerya - Güney Kore

22.00 Fransa - Norveç

17 Haziran

22.00 Nijerya - Fransa

22.00 Güney Kore - Norveç

2019 Kadınlar Dünya Kupası B Grubu maçları

Almanya

Çin

İspanya

Güney Afrika

8 Haziran

16.00 Almanya - Çin

19.00 İspanya - Güney Afrika