2019 jandarma uzman erbaş başvuru sonuçlandı! Sorgulama nasıl yapılır? 2019 uzman erbaş alımı mülakat tarihi ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığından verilen bilgiye göre 40.000 kişinin başvurduğu jandarma uzman erbaş alımlarının sonuçları bugün açıklandı. Adaylar, başvuruların sona erdiği 4 Nisan tarihinden beri, sınav takviminde “başvuru sonuçlarının açıklanacağı gün” olarak ilan edilen 15 Nisan’ı bekliyordu. Ancak uzman erbaş başvuru sonuçları bu tarihte açıklanmadı ve Jandarma Genel Komutanlığından sonuçların neden açıklanmadığıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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Heyecanla beklenen gün sonunda geldi ve adaylar seçim aşamalarına katılıp katılmayacaklarını öğrendi. Sonraki aşamalara davet edilen adaylar şimdi sınav yeri ve tarihinin açıklanmasını bekliyorlar.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ SINAVI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sınav tarihi ve saatiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, başvurular sırasında paylaşılan takvime göre, sınava ilişkin esasların, tarih ve saatin 26 Nisan’da duyurulması bekleniyor. Sınav tarihinin açıklanmasının ardından adayların sınav yerine giderek belirtilen saatte sınava girmeleri gerekiyor. Başvurulardan önce yayınlanan başvuru kılavuzuna göre uzman erbaş sınavları Ankara Yenimahalle’de bulunan, Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığında yapılacak.