2019 jandarma uzman erbaş başvuru sonuçlandı! Sorgulama nasıl yapılır? 2019 uzman erbaş alımı mülakat tarihi ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığından verilen bilgiye göre 40.000 kişinin başvurduğu jandarma uzman erbaş alımlarının sonuçları bugün açıklandı. Adaylar, başvuruların sona erdiği 4 Nisan tarihinden beri, sınav takviminde “başvuru sonuçlarının açıklanacağı gün” olarak ilan edilen 15 Nisan’ı bekliyordu. Ancak uzman erbaş başvuru sonuçları bu tarihte açıklanmadı ve Jandarma Genel Komutanlığından sonuçların neden açıklanmadığıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
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Heyecanla beklenen gün sonunda geldi ve adaylar seçim aşamalarına katılıp katılmayacaklarını öğrendi. Sonraki aşamalara davet edilen adaylar şimdi sınav yeri ve tarihinin açıklanmasını bekliyorlar.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sınav tarihi ve saatiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, başvurular sırasında paylaşılan takvime göre, sınava ilişkin esasların, tarih ve saatin 26 Nisan’da duyurulması bekleniyor. Sınav tarihinin açıklanmasının ardından adayların sınav yerine giderek belirtilen saatte sınava girmeleri gerekiyor. Başvurulardan önce yayınlanan başvuru kılavuzuna göre uzman erbaş sınavları Ankara Yenimahalle’de bulunan, Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığında yapılacak.
Başvurusu kabul edilerek seçim sınavlarına çağırılan adaylar, Ankara’da pek çok farklı aşamaya tabi tutulacaklar.
Öncelikle adayların boy kilo endeksine uygunlukları ve asker olmaya engel teşkil edecek belirgin bir sağlık sorunlarının olup olmadığına bakılacak. Ön sağlık muayenesi adı verilen bu aşamada sağlık sorunu tespit edilen adaylar elenecek.
KPSS puanı bulunmayan adaylar;
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
Türkçe,
Tarih,
Coğrafya,
Yurttaşlık Bilgisi,
Matematik,
Genel Yetenek branşlarından toplam 50 puanlık bir sınava tabi tutulacaklar.
KPSS puanı yeterli olan ve uygulanan yazılı sınavdan yeterli puanı almayı başaran adaylar Fiziki Yeterlilik Testi’ne girecekler. Başvuru kılavuzunda belirlenen puan barajını geçmeyi başaran adaylar son olarak mülakata girecekler.
Sınavın diğer aşamalarında olduğu gibi sözlü mülakatın ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak tüm sınav aşamalarının Mayıs ayı içerisinde yapılıp tamamlanması bekleniyor.
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