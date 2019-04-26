2019 KPSS başvuruları hangi tarihte başlayacak? 2019 KPSS ne zaman yapılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında işe girmenin ilk şartı KPSS’ye girmek ve sınavdan talep edilen taban puanı almak. KPSS olarak bilinen bu sınav ÖSYM tarafından yapılıyor. Sınavlar yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilirken devlet bünyesinde çalışmak isteyenler ve öğretmen olarak atama aşamasına gelenler bu sınavlara katılacaklar. Sınavlar, alanlara özel olarak düzenlenmekte ve alımlar sırasında her adayın kendi alanında aldığı puana göre değerlendirme yapılmakta. Vatandaşlar bir yandan sınavlara katılmak isterken bir yandan da sınav hazırlıklarını sürdürüyor. 2019 KPSS sınavı ne zaman yapılacak araştırmaları da bu dönemde artmaya başladı. Sınava hazırlananlar başvuru ve sınav tarihlerini merakla araştırıyorlar. Sınavları kaçırmamak isteyenlerin başvuru tarihlerine de dikkat etmeleri gerekiyor.

2019 KPSS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru süreciyle alakalı detaylar için TIKLAYINIZ!

2019 KPSS NE ZAMAN?

Açıklanan sınav takvimine göre KPSS sınav başvuru tarihleri ve oturumları şu şekilde olacak:

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 14.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019