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2019 KPSS başvuruları hangi tarihte başlayacak? 2019 KPSS ne zaman yapılacak?

kutay.kaya kutay.kaya
TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.04.2019 09:09 | Son Güncelleme

Kamuda çalışmak isteyenler, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavına girmek durumundalar. Bu amaçla 2019 yılında gerçekleştirilecek olan kamu personeli adayları, KPSS başvurularının başlayacağı tarihle birlikte sınav tarihlerini merak ediyor.

2019 KPSS başvuruları hangi tarihte başlayacak? 2019 KPSS ne zaman yapılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında işe girmenin ilk şartı KPSS’ye girmek ve sınavdan talep edilen taban puanı almak. KPSS olarak bilinen bu sınav ÖSYM tarafından yapılıyor. Sınavlar yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilirken devlet bünyesinde çalışmak isteyenler ve öğretmen olarak atama aşamasına gelenler bu sınavlara katılacaklar. Sınavlar, alanlara özel olarak düzenlenmekte ve alımlar sırasında her adayın kendi alanında aldığı puana göre değerlendirme yapılmakta. Vatandaşlar bir yandan sınavlara katılmak isterken bir yandan da sınav hazırlıklarını sürdürüyor. 2019 KPSS sınavı ne zaman yapılacak araştırmaları da bu dönemde artmaya başladı. Sınava hazırlananlar başvuru ve sınav tarihlerini merakla araştırıyorlar. Sınavları kaçırmamak isteyenlerin başvuru tarihlerine de dikkat etmeleri gerekiyor.

2019 KPSS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru süreciyle alakalı detaylar için TIKLAYINIZ!

2019 KPSS NE ZAMAN?

Açıklanan sınav takvimine göre KPSS sınav başvuru tarihleri ve oturumları şu şekilde olacak:

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)
Sınav tarihi: 14.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
Sınav tarihi: 20.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
Sınav tarihi: 21.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Sınav tarihi: 24.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

KPSS A GRUBU KADROLAR NEDİR?

KPSS A grubu Kadrolar şu şekildedir:

Başbakanlık

Bakanlıklar

Başbakanlık ve bakanlıkların müsteşarlıkları

Başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki görevler

Özel seçme ve belirli bir yeterlilik gerektiren görevler

İl özel idareleri

Belediyelerin teftiş kurulları

KPSS B GRUBU KADROLAR NEDİR?

B grubu kadrolar ise şunları kapsar:

Genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar

Kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları

İl özel idareleri ve belediyeler

İl özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar

Kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında kalanlar

İlk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar

SINAVLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Kamu kurum ve kurulukları tarafından açılan A grubu kadrolara başvuru yapmak isteyenlerin yapılacak sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ve kendi alanlarında yapılan Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan öğretmenlik kadrolarına başvuru yapacak adaylar ise Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile alanlarını kapsıyorsa Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılırlar.

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