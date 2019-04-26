2019 KPSS başvuruları hangi tarihte başlayacak? 2019 KPSS ne zaman yapılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında işe girmenin ilk şartı KPSS’ye girmek ve sınavdan talep edilen taban puanı almak. KPSS olarak bilinen bu sınav ÖSYM tarafından yapılıyor. Sınavlar yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilirken devlet bünyesinde çalışmak isteyenler ve öğretmen olarak atama aşamasına gelenler bu sınavlara katılacaklar. Sınavlar, alanlara özel olarak düzenlenmekte ve alımlar sırasında her adayın kendi alanında aldığı puana göre değerlendirme yapılmakta. Vatandaşlar bir yandan sınavlara katılmak isterken bir yandan da sınav hazırlıklarını sürdürüyor. 2019 KPSS sınavı ne zaman yapılacak araştırmaları da bu dönemde artmaya başladı. Sınava hazırlananlar başvuru ve sınav tarihlerini merakla araştırıyorlar. Sınavları kaçırmamak isteyenlerin başvuru tarihlerine de dikkat etmeleri gerekiyor.
2019 KPSS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru süreciyle alakalı detaylar için TIKLAYINIZ!
Açıklanan sınav takvimine göre KPSS sınav başvuru tarihleri ve oturumları şu şekilde olacak:
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)
Sınav tarihi: 14.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
Sınav tarihi: 20.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
Sınav tarihi: 21.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Sınav tarihi: 24.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
KPSS A grubu Kadrolar şu şekildedir:
Başbakanlık
Bakanlıklar
Başbakanlık ve bakanlıkların müsteşarlıkları
Başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki görevler
Özel seçme ve belirli bir yeterlilik gerektiren görevler
İl özel idareleri
Belediyelerin teftiş kurulları
B grubu kadrolar ise şunları kapsar:
Genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar
Kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları
İl özel idareleri ve belediyeler
İl özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar
Kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında kalanlar
İlk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar
Kamu kurum ve kurulukları tarafından açılan A grubu kadrolara başvuru yapmak isteyenlerin yapılacak sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ve kendi alanlarında yapılan Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan öğretmenlik kadrolarına başvuru yapacak adaylar ise Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile alanlarını kapsıyorsa Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılırlar.
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