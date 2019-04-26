2019 MSÜ sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak! Sonuçlar nasıl öğrenilecek? ÖSYM sonuç sorgulama…

Milli Savunma Üniversitesi öğrenci seçim aşamalarının ilki olan sınav 7 Nisan tarihinde yapıldı. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı olarak geçen bu sınavın bitmesinin ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlanmıştı. Adaylar yayımlanan bu kitapçık ile kendilerini ölçme şansına sahip olsalar da net sonucu merakla bekleyenlerin sayısı çok fazla. 2019 MSÜ ne zaman açıklanır sorusu sınava girenlerin en çok merak ettikleri konuların başında geliyor. Sınav sonuçları 26 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanma saatine dair net bir bilgi olmasa da gün içinde bütün adayların sonuçlarının belli olacağı muhakkak.
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Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları tercih süreci bekliyor. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tercihlerin yapılmış olması gerekiyor. MSÜ sınav sonuçları 2019 puanına göre bu tercihler yapılacak. Adayların tercih süreci başlamadan taban puanların belirlenmiş olması bekleniyor. Tercihlere göre adaylar 2. seçim aşamasına katılacaklar. Geçerli puanı almış olmalarına rağmen tercih yapmayan adaylar ise elenecekler.
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru yapacak adayları bekleyen aşamalardan bir tanesi de 2. seçim aşaması. Bu aşama başvuru yapan adayların askeri okullara uygun olup olmadıkları aşama olacak. Öncelikle ilk aşamada adayların evrak kontrolleri yapılacak. Başvuru yapıp sınavlarda başarılı olanların yanlarında getirecekleri evraklar daha sonra online olarak açıklanacak. Bu aşama tamamlandıktan sonra fiziki değerlendirme yapılacak. Belirlenen boy ve kilo tablosuna göre uygunluğu saptananlar bir sonraki aşamaya geçecekler. Sonraki aşamalarda adayların kişisel ve fiziksel yeterlilik özellikleri değerlendirilecek. Mülakat, sağlık kontrolü ve adaylar ile ilgili diğer işlemlerin tamamlanmasının ardından ise intibak eğitimi başlayacak. İntibak eğitimini başarı ile bitirenler ise yemin töreninin ardından askeri öğrenci statüsüne kavuşacaklar.
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