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Aracınızın sileceğinde 200 TL görürseniz arabadan inmeyin! Hırsızların yeni yöntemi

Otoparklarda sürücülerin dikkatini dağıtarak araçtan inmelerini sağlamaya yönelik yeni bir yöntem gündeme geldi. Özellikle alışveriş merkezi ve market otoparklarında görüldüğü belirtilen dolandırıcılık yönteminde, aracın ön cam sileceğinin altına 200 TL'lik bir banknot bırakılıyor. İlk bakışta tesadüfen orada kalmış gibi görünen para, aslında sürücüyü otomobilden çıkarmak için kullanılan bir dikkat dağıtma yöntemi olabiliyor.

Aracınızın sileceğinde 200 TL görürseniz arabadan inmeyin! Hırsızların yeni yöntemi
Gökçen Kökden

Araç sahiplerini hedef alan yeni bir hırsızlık yöntemi gündeme geldi. İddiaya göre yöntem oldukça basit. Alışverişini tamamlayan sürücü aracına biniyor ve aracını çalıştırdıktan sonra ön cam sileceğinin altında 200 liralık bir banknot olduğunu fark ediyor.

Aracınızın sileceğinde 200 TL görürseniz arabadan inmeyin! Hırsızların yeni yöntemi 1

Kişi, banknotun rüzgarla cama takıldığı veya birinin düşürdüğü düşünülebiliyor. Sürücü de parayı almak için otomobilden indiğinde asıl risk ortaya çıkıyor. Özellikle gün boyunca yoğun araç ve insan trafiğinin bulunduğu AVM ve market otoparklarının bu yöntem için tercih edildiği belirtiliyor.

BİRKAÇ SANİYELİK DALGINLIK YETEBİLİYOR

Sürücünün silecekteki paraya odaklanarak otomobilden çıkması, yakınlarda bekleyen kişilere araç içerisindeki eşyalara ulaşmak için fırsat yaratabiliyor.

Kapının açık bırakılması, anahtarın kontakta olması veya telefon, cüzdan ve çanta gibi değerli eşyaların yolcu koltuğunda bulunması riski artırıyor. Sürücünün dikkati ön cama yönelmişken araç içerisindeki eşyalar saniyeler içerisinde alınabiliyor.

Bu yöntemde otomobilin kapısını zorlamak veya farklı bir şekilde araca girmek de gerekmiyor. Sürücü banknotu almak için kapıyı kendisi açtığından, dikkat dağıtmak amacıyla bırakılan 200 lira olası hırsızlık karşısında bir “yem” görevi görüyor.

CAMDA PARA GÖRÜRSENİZ ÖNCE KAPILARI KİLİTLEYİN

Aracınızın sileceğinde daha önce bırakmadığınız bir banknot, kağıt veya farklı bir nesne fark ettiğinizde hemen araçtan çıkmak yerine öncelikle kapıların kilitli olduğundan emin olun.

Aracın içerisindeyken çevreyi kontrol etmek ve yakınlarda şüpheli şekilde bekleyen veya otomobili takip eden kişilerin bulunup bulunmadığına bakmak alınabilecek basit önlemler arasında.

Araçtan çıkmanız gerekiyorsa motoru kapatmak, anahtarı yanınıza almak ve otomobili kilitlemek önem taşıyor. Telefon, cüzdan ve çanta gibi değerli eşyaları dışarıdan rahatlıkla görülebilecek şekilde koltukların üzerinde bırakmamak da benzer hırsızlık girişimlerine karşı riski azaltabilir.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık hırsızlık
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