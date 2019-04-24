2019 MSÜ tercih kılavuzu ne zaman paylaşılacak? MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri yükseköğretim kurumu niteliğinde kurulan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)’nde eğitim almak isteyen adaylar, 7 Nisan 2019 tarihinde belirlenen illerde gerçekleştirilen MSÜ sınavına girdiler. ÖSYM’nin kurumsal web sitesinde yer alan MSÜ sınav kılavuzunda, MSÜ sınav sonuçlarının açıklamasına ve tercih aşamalarının nasıl gerçekleştirileceğine dair adayları aydınlatacak bilgiler yayımlandı. Bu bilgiler ışığında askeri öğrenci olmak isteyen adayların, sınav sonuçlarını öğrendikten sonra tercih adımlarını dikkatle takip etmeleri gerekir. MSÜ tercih süreciyle alakalı detaylı bilgi için TIKLAYINIZ! MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Öğrenci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayımladığı MSÜ sınav takvimine göre; 2019 MSÜ sınav sonuçları 26 Nisan Cuma günü açıklanacak. Adaylar, ÖSYM’nin aday işlemleri sayfası üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Aday şifreleri, sınava başvuru aşamasında kişiye özel tahsil edilen şifreler olup yalnızca aday tarafından kullanılabilir. Aday şifresi ile birlikte ÖSYM’nin mobil uygulamaları aracılığıyla askeri öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenebilirler.

MSÜ kılavuzunda sınav sonuçlarının açıklamasına dair adaylara uyarı niteliğinde bilgiler de verilmiştir. Bu bilgiler arasında; adayların yaşadıkları ikamet adresine şahsa özel bir sonuç belgesinin gönderilmeyeceği ilkesi açıkça belirtilmiştir. Web sitesi ya da mobil uygulama üzerindeki sonuç sayfasında ilan edilen bilgiler, adaylara tebliğ niteliğinde olup yasal olarak bağlayıcılığı söz konusudur. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER En uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor 2019 illere göre celp tarihleri Metrobüste taciz skandalı! Sosyal medyadan tepki yağıyor

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından astsubay ve subay adayları, okul tercihlerini yapmaları gerekir. Askeri öğrenciler tarafından yapılan tercihler, 2’nci aşamaya çağrılmalarına adına büyük önem taşır. Adaylar, öncelikli sırası kapsamında okul tercihlerini ve 2’nci aşamaya çağrılma tarihlerini belirlerler. ÖSYM MSÜ sınav kılavuzuna göre, askeri okul tercihleri 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında yapmaları mecburidir. Belirlenen tercih tarihlerini kaçıran adayların öğrenci yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ya da Meslek Yüksekokullarında eğitim görme ihtimalleri söz konusu olamaz. MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? MSÜ sınavı tercih aşamasında belirlenen tarihler arasında, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bağlı Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfası üzerinden tercihlerini yapmaları lazımdır. Adaylar aynı zamanda MSÜ tercihlerini ve tercih süreçlerinin kontrollerini Milli Savunma Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirler.

Adaylar tercihlerini Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları olmak üzere iki okul türünden yapabilirler. MSÜ tercihleri bağlamında Harp okulları kapsamında tercih yapılabilen okul türleri şu şekilde sıralanabilir: Kara Harp Okulu (KHO) Deniz Harp Okulu (DHO) Hava Harp Okulu (HHO) Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okullarında eğitim almaların rağmen ayrı bir bölümü oluşturmaktadır.) Astsubay Meslek Yüksekokulları arasından tercih edilebilen okul türleri ise şu şekilde listelenmiştir: Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb. MYO) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb. MYO) Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb. MYO) Sahil Güvenlik Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb. MYO) (Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girmeleri şartı mevcuttur.) MSÜ sınav tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemlerinde adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınır. Adayların tercih yaparken; okula tercih sırasına göre yerleştirileceğini, yerleştirme işlemlerinin son 5 iş günü içinde Aday Değerlendirme Puanı dikkate alınarak ilk tercihlerinin dışında yapılan tercihlerini de yerleşebileceklerini unutmamaları gerekir.