2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Bu yılki Nobel Tıp Ödülü'nü 'hücrelerin oksijen yeterliliğine adaptasyonu' çalışmasıyla William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza'nın kazandığı açıklandı.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019
The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL
Ayrıntılar gelecek...
Okuyucu Yorumları 0 yorum