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2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 07.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

2019 Nobel Tıp Ödülü'nü William Kaelin, Peter J. Ratcliffe ve Semenza kazandı.

2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Bu yılki Nobel Tıp Ödülü'nü 'hücrelerin oksijen yeterliliğine adaptasyonu' çalışmasıyla William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza'nın kazandığı açıklandı.

Ayrıntılar gelecek...

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2019 nobel tıp ödülü William Kaelin Peter J. Ratcliffe

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