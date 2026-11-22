Sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Honor'un yeni X serisi modelinin çıkışı için 6 Şubat'taki Çin Yeni Yılı öncesini işaret etti. Orta segmentte konumlandırılması beklenen telefonun 6,96 inç veya 7 inç ekranla geleceği belirtiliyor.

Yaklaşık 13.500 mAh kapasiteli bataryası sayesinde cihazın uzun pil ömrüne sahip olması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ocak ayında piyasaya sürülen Honor Power2, 10.080 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

Digital Chat Station'ın bu ayın başlarında aktarılan bir iddiasına göre Honor'un 14.000 ila 15.000 mAh kapasiteli bataryası da deneme üretimine geçmişti.

HONOR POWER3 İÇİN DE YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Digital Chat Station'a göre Honor, Power3 modelinin geliştirme sürecini de hızlandırıyor. Cihazın 7 inçlik yeni bir ekran, çok büyük bir batarya ve daha güçlü bir yonga setiyle gelmesi bekleniyor.

Kaynak, Power3'ün batarya kapasitesine ilişkin bu kez kesin bir rakam paylaşmadı. Ancak temmuz ayında yaptığı açıklamada cihazın en az 10.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını belirtmişti.

Sızıntıda Honor'un üzerinde çalıştığı iki geniş tasarımlı telefona da değinildi. Magic V7 olduğu söylenen geniş tasarımlı katlanabilir telefon için en olası çıkış zamanı olarak şubat ayı başındaki Çin Yeni Yılı sonrası gösterildi. Bu takvim, ekim ayında ortaya atılan, ocak ayında piyasaya çıkacağı yönündeki iddialara kıyasla biraz daha geç bir tarihe işaret ediyor.

Öte yandan aynı paylaşıma göre Honor'un katlanabilir olmayan, geleneksel ekran yapısına sahip geniş tasarımlı telefonunun şimdilik 2027'nin ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Haber kaynağı: GSMArena

Görsel: Honor Win2