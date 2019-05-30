2019 Razer Mercury Seti Farklı Bir Tarzla Geliyor

Razer 2019 Mercury Collection içerisinde bulunanlar:

Atheris kablosuz fare

Basilisk oyuncu faresi

Goliathus Extended Chroma fare altlığı

BlackWidow Lite klavye

Huntsman gaming klavye

Kraken oyuncu kulaklığı

Raiju Tournament Edition gamepad (PlayStation 4)

Seiren X mikrofon

Base Station Chroma kulaklık tutacağı

2017 yılında piyasaya sürülen Mercury Collection, masaüstünde temiz ve şık bir görünüm isteyen modaya duyarlı PC veya konsol kullanıcısına hitap ediyor. Mat beyaz, gümüş ve gri kaplamalar, Razer’ın en popüler ürünlerine minimalist bir görünüm kazandırıyor.

Razer Kurucu Ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan, “Oyuncu kitlesi, oyun donanımları için detaylara ve stile özen gösterilmesini talep eden bir kitle,” diyor ve ekliyor, “Razer Mercury Collection oyun deneyiminizi asla demode olmayacak minimalist bir görünüme dönüştürecek.”

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Mercury Collection ürünlerini güçlü ve taşınabilir bir oyuncu dizüstü bilgisayarıyla tamamlamak isteyen kullanıcılar için, beğeni toplayan Razer Blade 15'in, MC çevre birimlerine kusursuz bir şekilde uyan şık, beyaz bir Mercury sürümü de halihazırda mevcut. Razer’ın beyaz Mercury Collection’ın yanında bir de pembe Quartz Pink Edition seçme imkanınız olduğunu da unutmayın.



