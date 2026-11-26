Rockstar Games'in Hollywood'a yönelik yıllardır sürdürdüğü tutum değişiyor olabilir.

The Ankler'dan Lesley Goldberg, şirketin Red Dead Redemption'ın film veya diziye uyarlanmasına açık olduğunu bildirdi.

100 MİLYON DOLARI AŞAN BEDEL SADECE LİSANS İÇİN

Video oyunları alanındaki yazarlarla çalışan bir menajer, görüşmelerin bir aşamasında yalnızca lisans hakları için 100 milyon doların üzerinde bir asgari satın alma bedelinin konuşulduğunu The Ankler'a aktardı.

Üstelik bu tutara yapım maliyetleri dâhil değil.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Amazon, 2017 yılında Yüzüklerin Efendisi'nin dünya çapındaki televizyon hakları için 250 milyon dolar ödemişti.

Rockstar Games, The Ankler'ın yorum talebine yanıt vermedi. Henüz resmen geliştirme aşamasında olan bir Red Dead Redemption uyarlaması ise bulunmuyor.

ROCKSTAR GAMES GTA UYARLAMASINA SICAK BAKMIYOR

The Ankler'a göre eğlence sektöründeki şirketler, Grand Theft Auto'yu uyarlamak için yıllardır Rockstar Games'le iletişime geçiyor. Ancak şirket bu fikre hâlâ sıcak bakmıyor.

Rockstar Games'in kurucu ortaklarından Dan Houser, 2020 yılında şirketten ayrılmıştı. Houser, 2024'te yaptığı açıklamada, video oyunlarından uzun yıllar boyunca kötü film uyarlamaları çıktığı için bu yöndeki tekliflere her zaman olumsuz yanıt verdiklerini belirtmişti. Ancak Houser, artık farklı bir dönemde olunduğunu da kabul etmişti.

HOLLYWOOD'DA VİDEO OYUNU UYARLAMALARI YARIŞI

Amazon'da Fallout'un ve HBO'da The Last of Us'ın yakaladığı başarı, Hollywood'da video oyunu dünyasının en büyük serilerini uyarlamak için bir yarış başlattı.

The Ankler'ın haberine göre Amazon, Netflix ve FX, henüz ekrana gelmemiş Tomb Raider, Assassin's Creed ve Far Cry dizileri için bölüm başına 15 ila 25 milyon dolar harcıyor.

Öte yandan Paramount bünyesinde bir Cyberpunk 2077 filmi de geliştiriliyor. Dave Bautista, Amazon'un God of War dizisinde Kratos rolünü üstlenirken Xbox ise Halo ve Call of Duty'yi film ve dizilere uyarlamak amacıyla bir birim kurdu.

Kaynak: Cosmic Book News