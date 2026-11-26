Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsün şoförü İbrahim Halil Boycu, bir yolcunun oturduğu koltukta rahatsızlandığının haber verilmesi üzerine, aracını güvenli bir noktaya park etti. Boycu, yolcuyu koltuğundan alarak otobüsün koridoruna yatırdı ve aldığı ilk yardım eğitim sayesinde hemen kalp masajı yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Akdemir'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Akdemir, tedavi altına alındı. Otobüste yaşanan o anlar ise aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaklaşık bir hafta hastanede tedavi gören Mehmet Akdemir, sağlığına kavuştuktan sonra hayatını kurtaran otobüs şoförü İbrahim Halil Boycu'yu bularak teşekkür etti. Akdemir, doktorların kendisine kalbinin durduğunu ve yapılan ilk yardım müdahalesi sayesinde hayatta kaldığını söylediğini aktardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, otobüs kaptanı İbrahim Halil Boycu'yu makamında kabul etti. Ziyarette Boycu'ya ilk yardım eğitimi sayesinde gösterdiği hızlı müdahale, duyarlılık ve özveri dolayısıyla teşekkür edildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır