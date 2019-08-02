2019 San Diego Comic Con'un en iyileri onlar oldu!

Her yıl, en büyüğü San Diego'da olmak üzere Amerika'nın çeşitli yerlerinde düzenli aralıklarla yapılan çizgi roman tutkunlarının katıldığı 2019 San Diego Comic Con festivali gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan festivalde en iyi cosplayerlar birbirleriyle yarıştı.
İşte, binlerce, çizgi roman severin katıldığı, 2019 San Diego Comic Con'dan muazzam kareler...
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