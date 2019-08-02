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2019 San Diego Comic Con'un en iyileri onlar oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 02.08.2019 13:58 | Son Güncelleme

San Diego sokaklarında kedi kadınlar, amazonlar, süpermanler ve birçok çizgi roman kahramanının sokakları renklendirği eğlenceli etkinlik 2019 San Diego Comic Con sona erdi. Ardından ise bu eğlenceli anlar kaldı.

2019 San Diego Comic Con'un en iyileri onlar oldu!

Her yıl, en büyüğü San Diego'da olmak üzere Amerika'nın çeşitli yerlerinde düzenli aralıklarla yapılan çizgi roman tutkunlarının katıldığı 2019 San Diego Comic Con festivali gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan festivalde en iyi cosplayerlar birbirleriyle yarıştı.

İşte, binlerce, çizgi roman severin katıldığı, 2019 San Diego Comic Con'dan muazzam kareler...

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