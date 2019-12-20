2019'un en kötü 30 şifresi açıklandı! İşte en kötü 30 şifre...

Siber güvenlik şirketi SplashData, 2019’un en kötü şifrelerini belirlemek için, bilgisayar korsanları tarafından sızdırılan 5 milyondan fazla şifreyi mercek altına aldı. Bu yıl dokuzuncusu hazırlanan liste, geçmiş yıllarda olduğu gibi pek çok kullanıcının hala kolayca tahmin edilebilir şifreler tercih ettiğini ortaya koydu.

BU ŞİFRELER BİLGİSAYAR KORSANLARINI KANDIRAMIYOR

Siber güvenlik şirketi SplashData'nın hazırladığı '2019'un en kötü şifreleri' listesinin başında, geçen yıl olduğu gibi '123456' var. Bunu '123456789' ve 'qwerty' takip ediyor. Listede ayrıca 'qwertyuiop' ve '7777777' gibi bazı yeni şifreler de bulunuyor. SplashData, karmaşık görünen parolaların bile klavyede yan yana olan tuşlardan oluşturulduğunu ve bu parolaların kullanılmasının bilgisayar korsanlarını kandıramayacağını söylüyor.

Tam liste ise şöyle:

1. 123456

2. 123456789

3. qwerty

4. 1234567

5. 12345678

6. 12345

7. 111111

8. 123123

9. abc123

10. qwerty123

11. 1q2w3e4r

12. admin

13. qwertyuiop

14. 654321

15. 555555

16. 7777777

17. 888888

18. 123qwe

19. 666666

20. 1qaz2wsx

21. 333333

22. liverpool

23. 777777

24. 1q2w3e4r5t

25. !@#$%^&*

26. aa123456

27. 987654321

28. zxcvbnm

29. passw0rd

30. 121212

