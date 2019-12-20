2019 yılında çıkmış en iyi Nintendo Switch oyunları

Nintendo bu nesildeki konsolu Switch’i 2017’de satışa sunmuştu. Switch, PS4 ve Xbox One’dan yaklaşık olarak 4 yıl sonra çıkmış olmasına karşın teknik donanım bakımından bu iki konsolun gerisindeydi. Bu durumun temel nedeni ise Switch’in aynı zamanda taşınabilir bir konsol olmasıydı.
Teknik donanım açısından günümüz konsollarının gerisinde olmasından ötürü pek çok yeni nesil oyun Switch’i es geçmek zorunda kaldı. Özellikle 2017 ve 2018’de Switch için gelen 3. parti oyunlar indie tarzı yapımlardan ibaretti. Nitekim 2019’a gelmemizle birlikte Switch için çıkan 3. parti oyun sayısı da arttı.
Yapımcılar PS3 ve Xbox 360 zamanında çıkan popüler oyunlarını Switch için portlamaya başladılar. Böylece Switch kütüphanesi de hatırı sayılır oranda genişledi. Peki 2019’da Nintendo Switch için çıkan en iyi oyunlar hangileri?
Bu yazımızda 2019’da çıkmış en iyi Switch oyunları listesi ile karşınızdayız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri Metacritic
verilerini baz alarak hazırladığımız en iyi Nintendo Switch oyunları 2019 listemiz ile başbaşa bırakalım.
Divinity: Original Sin II - Definitive Edition
https://www.youtube.com/watch?v=xQKEp8bv_rw
Ortalama Puanı: 93
Çıkış Tarihi: 4 Eylül
Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition
https://www.youtube.com/watch?v=h6dsxCfdZlk
Ortalama Puanı: 91
Çıkış Tarihi: 27 Eylül
Ori and the Blind Forest: Definitive Edition
https://www.youtube.com/watch?v=PFnardzPg-I
Ortalama Puanı: 89
Çıkış Tarihi: 27 Eylül
Fire Emblem: Three Houses
https://www.youtube.com/watch?v=rkux5h0PeXo
Ortalama Puanı: 89
Çıkış Tarihi: 26 Temmuz
What Remains of Edith Finch
https://www.youtube.com/watch?v=S0kKF5f8nS0
Ortalama Puanı: 88
Çıkış Tarihi: 4 Temmuz
Super Mario Maker 2
https://www.youtube.com/watch?v=AjJWzJC8Kfk
Ortalama Puanı: 88
Çıkış Tarihi: 28 Haziran
Downwell
https://www.youtube.com/watch?v=rT_YHKL77hA
Ortalama Puanı: 88
Çıkış Tarihi: 31 Ocak
Cuphead
https://www.youtube.com/watch?v=NN-9SQXoi50
Ortalama Puanı: 87
Çıkış Tarihi: 18 Nisan
Astral Chain
https://www.youtube.com/watch?v=tL6CldIRowc
Ortalama Puanı: 87
Çıkış Tarihi: 30 Ağustos
The Legend of Zelda: Link's Awakening
https://www.youtube.com/watch?v=PtC6U8hOZTk
Ortalama Puanı: 87
Çıkış Tarihi: 20 Eylül
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