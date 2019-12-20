2019 yılında çıkmış en iyi Nintendo Switch oyunları

Nintendo bu nesildeki konsolu Switch’i 2017’de satışa sunmuştu. Switch, PS4 ve Xbox One’dan yaklaşık olarak 4 yıl sonra çıkmış olmasına karşın teknik donanım bakımından bu iki konsolun gerisindeydi. Bu durumun temel nedeni ise Switch’in aynı zamanda taşınabilir bir konsol olmasıydı.

Teknik donanım açısından günümüz konsollarının gerisinde olmasından ötürü pek çok yeni nesil oyun Switch’i es geçmek zorunda kaldı. Özellikle 2017 ve 2018’de Switch için gelen 3. parti oyunlar indie tarzı yapımlardan ibaretti. Nitekim 2019’a gelmemizle birlikte Switch için çıkan 3. parti oyun sayısı da arttı.

Yapımcılar PS3 ve Xbox 360 zamanında çıkan popüler oyunlarını Switch için portlamaya başladılar. Böylece Switch kütüphanesi de hatırı sayılır oranda genişledi. Peki 2019’da Nintendo Switch için çıkan en iyi oyunlar hangileri?

Bu yazımızda 2019’da çıkmış en iyi Switch oyunları listesi ile karşınızdayız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri Metacritic

verilerini baz alarak hazırladığımız en iyi Nintendo Switch oyunları 2019 listemiz ile başbaşa bırakalım.