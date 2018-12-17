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2019 yılında dünyayı neler bekliyor? Zaman yolcusundan korkutan tahminler

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 17.12.2018 15:29 | Son Güncelleme

Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcularının sayısı son yıllarda büyük artış gösterdi. Onlardan biri de 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah. Genç adam 2019 yılının nasıl geçeceğine, neler yaşanacağına dair bir hayli ilginç öngörülerde bulundu.

2019 yılında dünyayı neler bekliyor? Zaman yolcusundan korkutan tahminler

Peki Noah'ya göre 2019 yılında neler yaşanacak?

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UFO'LARIN SAYISI ARTACAK

Noah'ya göre 2019 yılından başlayarak UFO görenlerin sayısında büyük artış olacak.

Noah "Ocak 2019'da her yerden UFO ihbarları gelmeye başlayacak. İnsanlar her yerde UFO görecek" dedi.

TARİHİN EN ŞİDDETLİ KAR FIRTINASI

Öte yandan ABD, tarihinin en şiddetli kar fırtınasını yaşayacak ve kış ayları yine tüm dünyada sert fırtınalarla geçecek.

Nisan ayında çok fonksiyonlu robotik göz piyasaya sürülürken , Haziran ayında üretilen bir çip sayesinde bedensel engelli kişiler yürüyebilir hale gelecek.

TRUMP YENİDEN SEÇİLECEK

Genç adama göre 2020'nin Kasım ayında Trump yeniden ABD başkanı seçilecek.

Noah zaman yolculuğunun gerçek olduğunu söyledi ve hükümetin bunu sakladığını belirtirken, kendisinin 2030'dan geldiğini ancak 2017'de mahsur kaldığını iddia etti.

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