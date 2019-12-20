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2019 yılının en iyi PlayStation 4 oyunları

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Bu neslin tartışmasız en çok satan konsolu olan PlayStation 4, özel oyunlarıyla da ses getirmeyi başarmıştı. 2020’de yeni nesil PlayStation konsolunun gelecek olması nedeniyle 2019 PS4 özel oyunları açısından çok verimli geçmedi.

2019 yılının en iyi PlayStation 4 oyunları

2019 yılı içerisinde PlayStation için çıkan en iyi oyunlara baktığımızda konsola özel olarak çıkan yapımların listede yer almadığını görüyoruz.

En iyi PlayStation 4 oyunları 2019 listesine geçmeden önce ufak bir hatırlatmada bulunalım. Listeyi hazırlarken oyunların Metacritic ortalamalarını baz aldık. Bilindiği üzere Metacritic dünyanın önde gelen oyun mecraları tarafından yapılan incelemelerin ortalamalarını alıyor. Dolayısıyla oyunun ortalama inceleme puanını ortaya çıkarıyor.

Kısaca özetlemek gerekirse, Metacritic ortalaması 80’in üzerinde olan bir yapımın kötü çıkması hayli zor diyebiliriz.

Final Fantasy XIV: Shadowbringers
https://www.youtube.com/watch?v=4tyuIh12_HU
Ortalama Puanı: 91
Çıkış Tarihi: 2 Temmuz

NieR: Automata - Game of the YoRHa Edition
https://www.youtube.com/watch?v=p68k3U8WzRU
Ortalama Puanı: 91
Çıkış Tarihi: 26 Şubat

Resident Evil 2 Remake
https://www.youtube.com/watch?v=u3wS-Q2KBpk
Ortalama Puanı: 91
Çıkış Tarihi: 25 Ocak

Sekiro Shadows Die Twice
https://www.youtube.com/watch?v=rXMX4YJ7Lks
Ortalama Puanı: 90
Çıkış Tarihi: 22 Mart

Monster Hunter World Iceborne
https://www.youtube.com/watch?v=m6guHcGEqX8
Ortalama Puanı: 89
Çıkış Tarihi: 6 Eylül

Apex Legends
https://www.youtube.com/watch?v=rqQZqAH0lv0
Ortalama Puanı: 89
Çıkış Tarihi: 4 Şubat

Devil May Cry 5
https://www.youtube.com/watch?v=dG6_CAdiLPM
Ortalama Puanı: 88
Çıkış Tarihi: 8 Mart

Slay The Spire
https://www.youtube.com/watch?v=9SZUtyYSOjQ
Ortalama Puanı: 88
Çıkış Tarihi: 21 Mayıs

Frostpunk Console Edition
https://www.youtube.com/watch?v=6-1KRSoTMr4
Ortalama Puanı: 87
Çıkış Tarihi: 11 Ekim

Sid Meier’s Civilization VI
https://www.youtube.com/watch?v=5KdE0p2joJw
Ortalama Puanı: 87
Çıkış Tarihi: 22 Kasım

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Anahtar Kelimeler:
2019 yılı PlayStation 4

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