2019 yılının en iyi PlayStation 4 oyunları

2019 yılı içerisinde PlayStation için çıkan en iyi oyunlara baktığımızda konsola özel olarak çıkan yapımların listede yer almadığını görüyoruz.

En iyi PlayStation 4 oyunları 2019 listesine geçmeden önce ufak bir hatırlatmada bulunalım. Listeyi hazırlarken oyunların Metacritic ortalamalarını baz aldık. Bilindiği üzere Metacritic dünyanın önde gelen oyun mecraları tarafından yapılan incelemelerin ortalamalarını alıyor. Dolayısıyla oyunun ortalama inceleme puanını ortaya çıkarıyor.

Kısaca özetlemek gerekirse, Metacritic ortalaması 80’in üzerinde olan bir yapımın kötü çıkması hayli zor diyebiliriz.

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

https://www.youtube.com/watch?v=4tyuIh12_HU

Ortalama Puanı: 91

Çıkış Tarihi: 2 Temmuz

NieR: Automata - Game of the YoRHa Edition

https://www.youtube.com/watch?v=p68k3U8WzRU

Ortalama Puanı: 91

Çıkış Tarihi: 26 Şubat

Resident Evil 2 Remake

https://www.youtube.com/watch?v=u3wS-Q2KBpk

Ortalama Puanı: 91

Çıkış Tarihi: 25 Ocak

Sekiro Shadows Die Twice

https://www.youtube.com/watch?v=rXMX4YJ7Lks

Ortalama Puanı: 90

Çıkış Tarihi: 22 Mart