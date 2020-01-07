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  4. 2019 yılının sosyal medya yıldızı Bella Hadid seçildi!

2019 yılının sosyal medya yıldızı Bella Hadid seçildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Bella Hadid 2019'da sosyal medyanın en popüler kadını oldu. Filistin kökenli güzel, sosyal medya kullanıcıları tarafından bu ödüle layık görüldü.

Podyumların en çok aranan modeli Bella Hadid, geçtiğimiz yılın sosyal ağlardaki en popüler kadını oldu. Mikroblog ve fotoğraf paylaşım sitelerinde oy veren kullanıcılar, Hadid'i yıldız olarak seçti.

Bununla birlikte, Bella açıkça bu 'unvanı' yeni yılda tutmayı planlıyor. Minyatür mayolarla yaptığı paylaşımlarla 2020'in ilk günlerine de damga vuran Hadid beğeni topluyor.

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Hadid son olarak mutfakta verdiği bikinili pozla olay oldu.

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Instagram hesabında 27,7 milyon takipçisi olan Bella Hadid, bikinili pozlarını "Sana en iyi dileklerimi sunuyorum" notuyla paylaşmıştı. Ünlü modelin söz konusu paylaşımları kısa sürede 920 binin üzerinde beğeni ve yzülerce yorum gelmişti.


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