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SON DAKİKA | Yeniden Refah Partisi'nde istifa şoku! Seçimi kazanan belediye başkanı ile yollar ayrıldı: 'Bugünden itibaren...'

25.04.2024 16:10
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Son dakika haberi: Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yazılı bir açıklama yapan Öztoklu, "Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Yeniden Refah Partisi'nde istifa şoku! Seçimi kazanan belediye başkanı ile yollar ayrıldı: 'Bugünden itibaren...'

Son dakika ahberine göre Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Öztoklu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın desteğiyle Yeniden Refah Partisinden Doğanhisar Belediye Başkanı olarak seçildiğini ifade etti. Önemli bir karar aldığını belirten Öztoklu, şunları kaydetti:

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"Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise Doğanhisar'ımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır. Bu sebeple Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum."

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Belediye başkanı Konya Yeniden Refah Partisi son dakika
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