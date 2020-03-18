SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. 2020 AFC Asya Kupası maçları koronavirüs nedeni ile ertelendi!

2020 AFC Asya Kupası maçları koronavirüs nedeni ile ertelendi!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.03.2020 16:40 | Son Güncelleme

Asya Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 AFC Asya Kupası maçlarını erteledi.

2020 AFC Asya Kupası maçları koronavirüs nedeni ile ertelendi!

Federasyondan yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 12 Mart'ta Batı Grubu'ndaki maçların ertelendiği hatırlatıldı ve salgınla ilgili son gelişmeler üzerine tüm karşılaşmaların ertelenmesine karar verildiği kaydedildi.

Kupadaki yeni takvimin koronavirüsle ilgili gelişmelere bağlı olarak üye federasyonlar ve kulüplerle birlikte oluşturulacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREvde dezenfektan yapabilir miyiz?Evde dezenfektan yapabilir miyiz?
Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos'tan koronavirüs açıklaması! ''Karantinaya alınmak kolay değildi''Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos'tan koronavirüs açıklaması! ''Karantinaya alınmak kolay değildi''
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs 2020 afc asya kupası

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Lig maçlarına erteleme talebi

Lig maçlarına erteleme talebi

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç ertelendi!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç ertelendi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yolanthe'den Sneijder'e aşk çalımı

Yolanthe'den Sneijder'e aşk çalımı

Ronaldinho'nun başı dertte! Şoke oldu

Ronaldinho'nun başı dertte! Şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
U17 Avrupa Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi!

U17 Avrupa Şampiyonası da koronavirüs nedeniyle askıya alındı!

2020 AFC Asya Kupası maçları koronavirüs nedeni ile ertelendi!

2020 AFC Asya Kupasına koronavirüs darbesi! Maçlar ertelendi!

Koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan Real Madrin'in yıldızı Kroos yaşadıklarını anlattı! ''Kolay değildi..''

Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos'tan koronavirüs açıklaması! ''Karantinaya alınmak kolay değildi''

Merih Demiral'ın ardından Cenk Tosun'dan EURO 2020 sevinci!

Cenk Tosun'dan EURO 2020 sevinci!

Juventus'ta oynayan milli oyuncumuz Merih Demiral'dan EURO2020 paylaşımı!

Merih Demiral'dan EURO 2020 için anlamlı paylaşım!

Rusya Premier Ligi maçları koronavirüs nedeniyle 10 Nisan'a kadar ertelendi!

Rusya Premier Ligi'ne koronavirüs şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.