2020'de Erciyes'e giden etkinliğe doyacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu, Snowkite Dünya Kupası, Snowboard Dünya Kupası, Downhill Avrupa Şampiyonası, Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları gibi dünya çapında şampiyonaların düzenlendiği Erciyes'te, 2020'de de dolu dolu etkinliklere imza atılacak.

Önümüzdeki yıl için açıklanan faaliyet takvimine göre 28 farklı sosyal etkinlik ve şampiyonaya ev sahipliği yapacak Erciyes'te, Kar Voleybolu Dünya Kupası, Snowkite Dünya Kupası, Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, dağ ve yol bisikleti yarışmaları gibi şampiyonalar düzenlenecek.

Modern tesisler, uzunluğu 100 kilometrenin üzerindeki kayak pistleri ve Türkiye'nin ilk dağ bisikleti parkuruna sahip, ekstrem sporların yapılabildiği Erciyes, sportif faaliyetlerin yanı sıra yıl boyunca konuklarına rekreasyon alanında da önemli alternatifler sunuyor.

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2020 etkinlik takvimini AA muhabirine değerlendiren Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bugüne kadar adından söz ettiren etkinliklere imza attıklarını, önümüzdeki yıl da hem sportif hem sosyal alanda çok sayıda faaliyet düzenleneceğini söyledi.