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2020'de Erciyes'e giden etkinliğe doyacak

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Kış turizmi, spor ve kayak merkezleri denince Türkiye'de ilk akla gelenler arasında bulunan Erciyes Dağı, yeni yılda da oldukça hareketli programıyla dikkat çekiyor. Birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanan Erciyes 28 farklı sosyal etkinlikle ön plana çıkıyor. İşte detaylar...

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu, Snowkite Dünya Kupası, Snowboard Dünya Kupası, Downhill Avrupa Şampiyonası, Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları gibi dünya çapında şampiyonaların düzenlendiği Erciyes'te, 2020'de de dolu dolu etkinliklere imza atılacak.

Önümüzdeki yıl için açıklanan faaliyet takvimine göre 28 farklı sosyal etkinlik ve şampiyonaya ev sahipliği yapacak Erciyes'te, Kar Voleybolu Dünya Kupası, Snowkite Dünya Kupası, Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, dağ ve yol bisikleti yarışmaları gibi şampiyonalar düzenlenecek.

Modern tesisler, uzunluğu 100 kilometrenin üzerindeki kayak pistleri ve Türkiye'nin ilk dağ bisikleti parkuruna sahip, ekstrem sporların yapılabildiği Erciyes, sportif faaliyetlerin yanı sıra yıl boyunca konuklarına rekreasyon alanında da önemli alternatifler sunuyor.

'DÜNYA GENELİNDEN 40 TAKIM GELECEK'

2020 etkinlik takvimini AA muhabirine değerlendiren Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bugüne kadar adından söz ettiren etkinliklere imza attıklarını, önümüzdeki yıl da hem sportif hem sosyal alanda çok sayıda faaliyet düzenleneceğini söyledi.

Birçok branşta dünya kupasına ev sahipliği yaptıklarını belirten Cıngı, "Önümüzdeki yıl yenileri olacak. Spor müsabakalarının yanında sosyal faaliyetler olacak. Kayak yapmayan kitlelere yönelik de keyifli, heyecanlı, samimi aktiviteler yürüteceğiz." dedi.

Şimdiden 2020'de yapılacak etkinliklerin tarihlerini belirlediklerini ve kamuoyuna duyurduklarını ifade eden Cıngı, şunları kaydetti:

"3 yıldır yapmakta olduğumuz ve dünyayla beraber hareket ettiğimiz kar voleybolu kupasını Avrupa boyutundan dünya boyutuna çıkardık. Uluslararası Voleybol Federasyonu ile anlaşma imzaladık. Yeni yılda kar voleybolunda dünya kupasına ev sahipliği yapacağız. Erkek ve kadınlar olmak üzere dünya genelinden 40 takım gelecek. Bunun yanında paraşüt kayağı Erciyes'te çok yapılan bir branş. Geçtiğimiz 2 yıl dünya kupası yapmıştık bu alanda, yine yapacağız. Eşler arasında yaptığımız 'Artık çekilmez oldun' kızak yarışması yapacağız. 'Sucukla patla' diye bir yarışmamız var. ABD'deki sosisli sandviç benzeri bir yarışma. Kayseri'de sucuk versiyonunu yapıyoruz. Engelliler için dünyada örneği çok az olan 'Engelsiz Erciyes Festivali'ni yapacağız. Bisikletseverler için karlı zeminde yarışmalarımız olacak. Yani hem sportif hem de sosyal manada buraya gelen misafirlerimizin eğleneceği, seveceği, keyif alacağı faaliyetlere imza atacağız."

'MİSAFİRLERİMİZİ HEYECANLI AKTİVİTELER BEKLİYOR'

Erciyes'te kış faaliyetlerinin dışında yazın da birçok etkinlik olacağını dile getiren Cıngı, şu ifadeleri kullandı:

"Kurulduğumuz ilk günden beri Erciyes'i bisikletin merkezi yapmak gibi bir vizyonumuz vardı. Önümüzdeki yıl çok sayıda bisiklet faaliyeti olacak. Zaten bu alanda yüksek irtifa kamp merkezi olarak Erciyes, dünyada tanınmaya başlandı. Geçtiğimiz yaz dünyanın farklı ülkelerinden 25 bisiklet takımı buraya geldi ve kamp yaptı. Hem yol hem dağ bisikletinde yine uluslararası yarışmalarımız olacak. Dağ maratonları olacak. Misafirlerimizi hem yazın hem de kışın heyecanlı aktiviteler bekliyor." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
kış turizmi Erciyes Tatil

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