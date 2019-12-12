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2020 ile hayatımıza girecek 6 teknolojik değişim!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

İçinde bulunduğumuz yıl itibariyle 5G, blok zincir ve yapay zekâda gelişmeler gibi birçok yenilik tanıtıldı. Bilim kurgu filmlerinde rastladığımız teknolojilere ulaşmamıza oldukça yaklaşmışken 2020 yılı içerisinde karşımıza çıkacak 6 teknolojik değişime gelin hep birlikte bakalım.

2020 ile hayatımıza girecek 6 teknolojik değişim!

Geride bıraktığımız yıllarda bulut sistemi, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi gelecek yılın teknolojik değişiklikleri hep birbiriyle rekabet içerisinde olmuştur. Ancak birkaç yıldır sanki bu rekabet, içerisinde sürekli aynı şeylerin süslenmiş hâlini barındırıyor gibiydi. 2020 yılında bu değişecek ve birçok üst düzey teknolojik değişim ile karşılaşacağız. Peki bu teknolojik gelişmeler neler?

İNTERNET ALANINDAKİ GELİŞMELER:

5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti: 5G

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2020 yılı, 5G internet teknolojisinin yılı olacak diyebiliriz. Qualcomm, AT&T, Verizon, Nokia, Ericsson ve Huawei gibi teknoloji devleri, küresel 5G ağının stabil ve hızlı bir şekilde gelişmesi için çalışıyor. Dünyanın en iyi Android telefon üreticileri, şimdiden 5G destekleyen telefonları piyasaya sürüyor. 5G, 2020 yılında küresel olarak kullanılmaya başlanacak.

Bağlantı kalitesini tavan yaptıracak hizmet: Wi-Fi 6

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Wi-Fi 6 ve 5G, her ne kadar bambaşka teknolojiler olsalar da 2020 yılında ikisi de birlikte kullanılarak ev ve ofis ortamında ultra hızlı bağlantıyı sağlayacak. Wi-Fi 5’teki maksimum indirme hızının 3 katına erişebilecek olmamız, Wi-Fi 6’nın en ilgi çekici özelliği değil bile. Wi-Fi 6 sayesinde çok daha hızlı veri akışı sağlanabilecek, bu da şu yüzden önemli: İlki, bir dağıtıcıya sorun olmadan bağlanabilen cihaz sayısı artacak; ikincisi ise Wi-Fi aracılığıyla tüketilen verilerin kalitesi artacak.

YAPAY ZEKA ALANINDAKİ GELİŞMELER:

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Yapay zekâ ve makine öğrenimi, veri analitiği için önemli bir araç olacak:

Analitiğe yatırım yapmak istiyorsanız, aynı zamanda yapay zekâ ve makine öğrenimine de yatırım yapmanız gerekiyor çünkü devir artık yapay zekâ devri. Yapay zekâ ve makine öğreniminin veri analizindeki değeri, 3 farklı kategoriye ayrılabilir: Hız, ölçek ve kolaylık. Hız ve ölçek, veri analitiğine bir insan yerine bir yapay zekâyı atamak hem işin daha hızlı bitmesini hem de daha tutarlı olmasını sağlayacaktır. Yapay zekâ ve makine öğrenimi, 2019’da zaten oldukça hızlıydı ancak bu hız, 2020’de oldukça katlanacak diyebiliriz.

Sanal asistanlar, günlük hayatımızı büyük oranda kolaylaştıracak:

Siri veya Google Asistan gibi sanal asistanlar, hâlâ birçok konuda teknolojik olarak gerideler zira bir mesajı bile sadece konuşarak tamamen doğru yazamayabiliyorsunuz. 2020 yılında ise konuşan yapay zekâlar, büyük bir ilerleme kaydedecek. Microsoft, konuşan yapay zekâ sistemi üzerinde sırf konuşulanı doğru duyabilsin diye çok sıkı bir çalışma sürdürüyor. Belki 2020 yılında değil ancak kısa bir süre sonra bir telefonun arayüzünün tamamen konuşan bir yapay zekâdan oluştuğunu görebiliriz.

DİĞER ALANLARDAKİ GELİŞMELER:

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Akıllı şehirler, otonom drone’lar ve internete bağlı araçlar:

Yıllardır bu konular hakkında konuşuyoruz ve hâlâ teknolojik olarak fazla bir ilerleme kaydedilemedi ancak 5G ve Wi-Fi 6 sayesinde akıllı şehirler, otonom drone’lar ve ağa bağlı araçlara kavuşmaya çok yakın olabiliriz. Bu konuda ilk atağı Tesla şirketinden görebiliriz ancak otonom araç olayı, sadece Elon Musk’ın atılımı değil. Intel/Nvidia/Qualcomm ve BMW/Volvo/Ford gibi şirketler birlikte çalışıyor; Uber, kendi otonom araç filosunu kurmaya hazırlanıyor ve Amazon, siparişlerinizi otonom drone’lar ile ulaştırmak için sıkı bir çalışma yürütüyor. 2020 yılında direkt olarak görmesek de bu teknolojileri yakın gelecekte göreceğimizden emin olabilirsiniz.

Dijital gizlilik:

Son yıllarda teknoloji şirketlerinde gerçekleşen gizlilik skandalları, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin kurulması ve ABD’de teknoloji şirketlerine inceleme yapılması nedeniyle dünyada dijital gizlilik konusunda 2020 yılında büyük gelişmeler yaşanacak. 2020 yılı, teknoloji şirketlerinin geçmişte olduğundan daha fazla farkındalıkla veri toplama işlemi gerçekleştireceği ve bunu ‘iyi amaçlara’ kullanacağı bir yıl olacak diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
2020 teknolojik gelişmeler Teknoloji

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