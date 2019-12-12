2020 ile hayatımıza girecek 6 teknolojik değişim!

Geride bıraktığımız yıllarda bulut sistemi, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi gelecek yılın teknolojik değişiklikleri hep birbiriyle rekabet içerisinde olmuştur. Ancak birkaç yıldır sanki bu rekabet, içerisinde sürekli aynı şeylerin süslenmiş hâlini barındırıyor gibiydi. 2020 yılında bu değişecek ve birçok üst düzey teknolojik değişim ile karşılaşacağız. Peki bu teknolojik gelişmeler neler?

İNTERNET ALANINDAKİ GELİŞMELER:

5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti: 5G

2020 yılı, 5G internet teknolojisinin yılı olacak diyebiliriz. Qualcomm, AT&T, Verizon, Nokia, Ericsson ve Huawei gibi teknoloji devleri, küresel 5G ağının stabil ve hızlı bir şekilde gelişmesi için çalışıyor. Dünyanın en iyi Android telefon üreticileri, şimdiden 5G destekleyen telefonları piyasaya sürüyor. 5G, 2020 yılında küresel olarak kullanılmaya başlanacak.

Bağlantı kalitesini tavan yaptıracak hizmet: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 ve 5G, her ne kadar bambaşka teknolojiler olsalar da 2020 yılında ikisi de birlikte kullanılarak ev ve ofis ortamında ultra hızlı bağlantıyı sağlayacak. Wi-Fi 5’teki maksimum indirme hızının 3 katına erişebilecek olmamız, Wi-Fi 6’nın en ilgi çekici özelliği değil bile. Wi-Fi 6 sayesinde çok daha hızlı veri akışı sağlanabilecek, bu da şu yüzden önemli: İlki, bir dağıtıcıya sorun olmadan bağlanabilen cihaz sayısı artacak; ikincisi ise Wi-Fi aracılığıyla tüketilen verilerin kalitesi artacak.