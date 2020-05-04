2020'nin en iyi yemek fotoğrafları seçildi (Pink Lady Yemek Fotoğrafçıları Yarışması)

Pink Lady, dünya çapında profesyonel ve profesyonel olmayan fotoğrafçıları çektiği yemek fotoğrafları için bir yarışma düzenledi. 2020 yılının en iyi yemek fotoğrafları yarışma sonuçları da belli oldu. İşte 2020'nin en iyi yemek fotoğrafları.

YARIŞMA BİRİNCİSİ

TARLADA YEMEK KATEGORİSİ

SATILIK YEMEK KATEGORİSİ

GENÇ FOTOĞRAFÇI (15-17)

YAŞAM İÇİN YEMEK

TELEFON KATEGORİSİ

DÜĞÜN YEMEĞİ KATEGORİSİ

HASAT KATEGORİSİ

AİLE YEMEĞİ KATEGORİSİ

YEMEK BLOGGER'I KATEGORİSİ

YEMEK STİLİSTİ KATEGORİSİ

SOKAK YEMEĞİ KATEGORİSİ

YENİLİKÇİLİK ÖDÜLÜ

BİR KESİT GÖRÜTÜLEME KATEGORİSİ

Kaynak

