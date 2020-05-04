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2020'nin en iyi yemek fotoğrafları seçildi (Pink Lady Yemek Fotoğrafçıları Yarışması)

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

İngiltere'de Pink Lady Yılın Yemek Fotoğrafçıları Yarışması (Pink Lady Food Photographer of the Year), 2011'den beri yapılıyor. Dünya çapında profesyonel ve profesyonel olmayan fotoğrafçıların çektiği en iyi yiyecek fotoğraflarıyla katıldığı yarışmada bu yılın kazananları belli oldu.

2020'nin en iyi yemek fotoğrafları seçildi (Pink Lady Yemek Fotoğrafçıları Yarışması)

Pink Lady, dünya çapında profesyonel ve profesyonel olmayan fotoğrafçıları çektiği yemek fotoğrafları için bir yarışma düzenledi. 2020 yılının en iyi yemek fotoğrafları yarışma sonuçları da belli oldu. İşte 2020'nin en iyi yemek fotoğrafları.

YARIŞMA BİRİNCİSİ

1

TARLADA YEMEK KATEGORİSİ

2

SATILIK YEMEK KATEGORİSİ

3

GENÇ FOTOĞRAFÇI (15-17)

4

YAŞAM İÇİN YEMEK

5

TELEFON KATEGORİSİ

6

DÜĞÜN YEMEĞİ KATEGORİSİ

7

HASAT KATEGORİSİ

8

AİLE YEMEĞİ KATEGORİSİ

9

YEMEK BLOGGER'I KATEGORİSİ

10

YEMEK STİLİSTİ KATEGORİSİ

11

SOKAK YEMEĞİ KATEGORİSİ

12

YENİLİKÇİLİK ÖDÜLÜ

13

BİR KESİT GÖRÜTÜLEME KATEGORİSİ

13

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