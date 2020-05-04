2020'nin en iyi yemek fotoğrafları seçildi (Pink Lady Yemek Fotoğrafçıları Yarışması)

Pink Lady, dünya çapında profesyonel ve profesyonel olmayan fotoğrafçıları çektiği yemek fotoğrafları için bir yarışma düzenledi. 2020 yılının en iyi yemek fotoğrafları yarışma sonuçları da belli oldu. İşte 2020'nin en iyi yemek fotoğrafları.
YARIŞMA BİRİNCİSİ
TARLADA YEMEK KATEGORİSİ
SATILIK YEMEK KATEGORİSİ
GENÇ FOTOĞRAFÇI (15-17)
YAŞAM İÇİN YEMEK
TELEFON KATEGORİSİ
DÜĞÜN YEMEĞİ KATEGORİSİ
HASAT KATEGORİSİ
AİLE YEMEĞİ KATEGORİSİ
YEMEK BLOGGER'I KATEGORİSİ
YEMEK STİLİSTİ KATEGORİSİ
SOKAK YEMEĞİ KATEGORİSİ
YENİLİKÇİLİK ÖDÜLÜ
BİR KESİT GÖRÜTÜLEME KATEGORİSİ
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