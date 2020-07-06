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2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Kim hangi ödülü kazandı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 10:29 | Son Güncelleme

2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Usta oyuncu Cem Davran ile Çağla Şıkel'in sunduğu 2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni ile televizyon ve müzik dünyasının en iyileri ödüllendirildi. Koronavirüs nedeniyle bant kaydı olarak yayınlanan 2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni Kanal D'de ekrana geldi. Peki 2020 Altın Kelebek Ödülleri'ni kim kazandı? Hangi ödül kime gitti. İşte 2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri hakkında merak edilenler...

2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Kim hangi ödülü kazandı?

Heyecanla beklenen 2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Koronavirüs nedeniyle bant yayını olarak Kanal D'de ekrana gelen 2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenini usta oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. 2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri ile Yıldızı Parlayanlar, En İyi Komedi Dizi Kadın Oyuncu, En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Çocuk Oyuncu, En İyi Komedi Dizisi, Başarı Ödülü gibi ödüllerin kazananları belli oldu. İşte 2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri kazananları...

Pantene Yıldızı Parlayanlar

Ebru Şahin
İlayda Alişan
Alina Boz

En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu

Ecem Erkek / Güldür Güldür

En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu

Onur Buldu / Güldür Güldür

En İyi Kadın Oyuncu

Ebru Şahin / Hercai

En İyi Erkek Oyuncu

Taner Ölmez / Mucize Doktor

En İyi Çocuk Oyuncu

Ebrar Demirbilek / Hercai

En İyi Komedi Dizisi

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

Başarı Ödülü

Alice

Merve Dizdar
Enis Arıkan
Ezgi Mola
İbrahim Selim
Şükrü Özyıldız
Serenay Sarıkaya

En İyi Yarışma

Masterchef Türkiye

Yapımcıları: İrem Kanan - Bilgin Aslan

Mehmet Yalçınkaya
Danilo Zanna
Somer Sivrioğlu

En İyi Gündüz Kuşağı Programı

Müge Anlı ile Tatlı Sert

En İyi Kadın Sunucu

Müge Anlı / Müge Anlı ile Tatlı Sert

En İyi Erkek Sunucu

Acun Ilıcalı

En İyi Haber Programı

5N1K / Cüneyt Özdemir

En İyi Kadın Haber Sunucusu

Ece Üner / Show Ana Haber

En İyi Erkek Haber Sunucusu

Cem Öğretir / ATV Ana Haber

En İyi Dizi Çifti

Aybüke Pusat - Furkan Andıç / Her Yerde Sen

En İyi Dizi Müziği

Aytekin Ataş / Bir Zamanlar Çukurova

En İyi Senarist

Deniz Akçay Katıksız / İstanbullu Gelin

En İyi Yönetmen

Yusuf Pirhasan / Mucize Doktor

En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı

Zeynep Bastık

En İyi DJ

Hey! Douglas

En İyi Influencer

Kafalar ekibi

En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu

Burcu Özberk / Afili Aşk

En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu

Çağlar Ertuğrul / Afili Aşk

En İyi Romantik Komedi Dizisi

Afili Aşk

Başarı Ödülü

Demet Akbağ
Kerem Alışık
Hande Yener
Emrah
Serhay Hacıpaşalıoğlu

En İyi Kadın Şarkıcı

Hadise

En İyi Erkek Şarkıcı

Mabel Matiz

En İyi Fantezi Müzik Kadın Şarkıcı

Ebru Gündeş

En İyi Fantezi Müzik Erkek Şarkıcı

Hakan Altun

En İyi Proje

Usta Çırak / Cengiz Kurtoğlu - Hakan Altun
Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2

Azerbaycan'ın En İyi Şarkıcısı

Röya

En İyi Magazin Programı

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

En İyi Klip

Mabel Matiz / Mendilimde Kırmızım Var

Yılın Şarkısı

Reynmen / Ela

En İyi Müzik Grubu

Yüzyüzeyken Konuşuruz

En İyi Rapçi

Ceza

En İyi Halk Müziği Kadın Şarkıcı

Elif Buse Doğan

En İyi Halk Müziği Erkek Şarkıcı

Erkan Oğur

En İyi İnternet Dizisi

Şahsiyet

En İyi Dizi

Mucize Doktor

En İyi Spor Programı

Yüzde Yüz Futbol / Rıdvan Dilmen - Murat Kosova

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