2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Kim hangi ödülü kazandı?

Heyecanla beklenen 2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Koronavirüs nedeniyle bant yayını olarak Kanal D'de ekrana gelen 2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenini usta oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. 2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri ile Yıldızı Parlayanlar, En İyi Komedi Dizi Kadın Oyuncu, En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Çocuk Oyuncu, En İyi Komedi Dizisi, Başarı Ödülü gibi ödüllerin kazananları belli oldu. İşte 2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri kazananları...

Pantene Yıldızı Parlayanlar

Ebru Şahin

İlayda Alişan

Alina Boz

Ecem Erkek / Güldür Güldür

En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu

Onur Buldu / Güldür Güldür

En İyi Kadın Oyuncu

Ebru Şahin / Hercai

En İyi Erkek Oyuncu

Taner Ölmez / Mucize Doktor

En İyi Çocuk Oyuncu

Ebrar Demirbilek / Hercai

En İyi Komedi Dizisi

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

Başarı Ödülü

Alice

Merve Dizdar

Enis Arıkan

Ezgi Mola

İbrahim Selim

Şükrü Özyıldız

Serenay Sarıkaya

En İyi Yarışma

Masterchef Türkiye

Yapımcıları: İrem Kanan - Bilgin Aslan

Mehmet Yalçınkaya

Danilo Zanna

Somer Sivrioğlu

En İyi Gündüz Kuşağı Programı

Müge Anlı ile Tatlı Sert

En İyi Kadın Sunucu

Müge Anlı / Müge Anlı ile Tatlı Sert

En İyi Erkek Sunucu

Acun Ilıcalı