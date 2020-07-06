2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Kim hangi ödülü kazandı?

Heyecanla beklenen 2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Koronavirüs nedeniyle bant yayını olarak Kanal D'de ekrana gelen 2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenini usta oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. 2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri ile Yıldızı Parlayanlar, En İyi Komedi Dizi Kadın Oyuncu, En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Çocuk Oyuncu, En İyi Komedi Dizisi, Başarı Ödülü gibi ödüllerin kazananları belli oldu. İşte 2020 Pantene Altın Kelebek Ödülleri kazananları...
Ebru Şahin
İlayda Alişan
Alina Boz
Ecem Erkek / Güldür Güldür
Onur Buldu / Güldür Güldür
Ebru Şahin / Hercai
Taner Ölmez / Mucize Doktor
Ebrar Demirbilek / Hercai
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
Alice
Merve Dizdar
Enis Arıkan
Ezgi Mola
İbrahim Selim
Şükrü Özyıldız
Serenay Sarıkaya
Masterchef Türkiye
Yapımcıları: İrem Kanan - Bilgin Aslan
Mehmet Yalçınkaya
Danilo Zanna
Somer Sivrioğlu
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı / Müge Anlı ile Tatlı Sert
Acun Ilıcalı
5N1K / Cüneyt Özdemir
Ece Üner / Show Ana Haber
Cem Öğretir / ATV Ana Haber
Aybüke Pusat - Furkan Andıç / Her Yerde Sen
Aytekin Ataş / Bir Zamanlar Çukurova
Deniz Akçay Katıksız / İstanbullu Gelin
Yusuf Pirhasan / Mucize Doktor
Zeynep Bastık
Hey! Douglas
Kafalar ekibi
Burcu Özberk / Afili Aşk
Çağlar Ertuğrul / Afili Aşk
Afili Aşk
Demet Akbağ
Kerem Alışık
Hande Yener
Emrah
Serhay Hacıpaşalıoğlu
Hadise
Mabel Matiz
Ebru Gündeş
Hakan Altun
Usta Çırak / Cengiz Kurtoğlu - Hakan Altun
Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2
Röya
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
Mabel Matiz / Mendilimde Kırmızım Var
Reynmen / Ela
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Ceza
Elif Buse Doğan
Erkan Oğur
Şahsiyet
Mucize Doktor
Yüzde Yüz Futbol / Rıdvan Dilmen - Murat Kosova
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