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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

31.08.2021 05:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında milli sporcular Ayşegül Pehlivanlar ve Aysel Özgan finale yükseldi

2020 Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında milli sporcular Ayşegül Pehlivanlar ve Aysel Özgan finale kaldı.

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen yarışta 18 sporcu mücadele etti.

Ayşegül Pehlivanlar 564 puanla üçüncü, Aysel Özgan ise 563 puanla dördüncü olarak adlarını finale yazdırdı.

Milli sporcuların madalya mücadelesi TSİ 06.00'da başlayacak.

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