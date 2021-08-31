2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında milli sporcular Ayşegül Pehlivanlar ve Aysel Özgan finale kaldı.

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen yarışta 18 sporcu mücadele etti.

Ayşegül Pehlivanlar 564 puanla üçüncü, Aysel Özgan ise 563 puanla dördüncü olarak adlarını finale yazdırdı.

Milli sporcuların madalya mücadelesi TSİ 06.00'da başlayacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz