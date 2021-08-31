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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

31.08.2021 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen finalde Ayşegül Pehlivanlar ile Aysel Özgan mücadele verdi.

Ayşegül, finalde toplam 234.5 puan toplayarak gümüş madalyaya uzandı. 2016 Rio'da bronz madalya kazanan 41 yaşındaki milli sporcu, kariyerinin ikinci paralimpik madalyasını Tokyo'da gümüş olarak elde etti.

Finalde yarışan bir diğer Türk sporcu 43 yaşındaki Aysel Özgan ise 8. oldu.

Altın madalyayı 239.2 puanla dünya ve paralimpik rekoru kıran İranlı sporcu Sareh Javanmardi kazandı. Bronz madalyaya ise Macaristan'dan Krisztina David 210.5'lik puanıyla ulaştı.

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