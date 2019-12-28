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  4. 2020 trafik cezaları ne kadar? Yeni yılda trafik cezaları belli oldu

2020 trafik cezaları ne kadar? Yeni yılda trafik cezaları belli oldu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

2020 trafik cezaları ne kadar olacak? sorusunun yanıtı belli oldu. Resmi Gazete'de yer alan karara göre 1 Ocak 2020'den itibaren trafik cezaları yüzde 22,58 zamlanacak. Böylece yeni yılda en düşük ceza 104 lirayla taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere, en yüksek ceza ise 32 bin 719 lirayla işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak.

2020 trafik cezaları ne kadar? Yeni yılda trafik cezaları belli oldu

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 22,58 zamlı uygulanacak.

RESMİ GAZETE'DE YER ALDI

Resmi Gazete'de 23 Aralık'ta yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı.

Buna göre, 2020'de en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 104 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza ise 32 bin 719 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak.

2020'DE 'ÇAKAR'A GEÇİT YOK

Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullanan kişilere bin 228 lira ceza kesilecek. Ayrıca, üzerinde "çakar" bulunan başkasına ait bir aracı kullanan kişinin tespiti halinde ise sürücü ve araç sahibine aynı miktar ceza ayrı ayrı uygulanacak. Böylece sürücü ve araç sahibi toplam 2 bin 456 lira ödemek zorunda kalacak.

Araç tescil belgesini araçta bulundurmayanlar ile tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 112 lira para cezası kesilecek.

EMNİYET KEMERİ TAKMAMANIN CEZASI 132 LİRA

Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan çöp atanlar ve araçlarda yüksek seste müzik açanlar, 132 lirayla cezalandırılacak.

Engellilere ait alanlara park edenlere 264 lira ceza kesilecek.

Araç yükleme kurallarına uymayanın cezası 275 liradan 6 bin 754 liraya kadar değişecek.

Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, yüzde 30'a kadar hız sınırını aşanlara, araç sürerken cep telefonu kullananlara, araç muayenesini yaptırmayanlara, motorlu bisiklet, motosiklet ve bisiklet sürme kurallarına uymayan sürücülere 288 lira ceza uygulanacak.

Yetkisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alanlar, 409 lira ceza ödemek zorunda kalacak.

Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle ya da yabancı sürücü belgesiyle şartlara aykırı araç kullananlar 498 lirayla cezalandırılacak.

PLAKADA DEĞİŞİKLİĞİN CEZASI 505 TL

Araçlarına nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda tescil plakası takmayan, farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlara 505 lira ceza kesilecek.

Tehlikeli veya zararlı maddeleri, ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan taşıyanlara, 557 lira ceza uygulanacak.

Hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşan, şerit izleme kurallarına uymayan, takograf ve taksimetre kullanmayan, emniyetsiz araç kullanan, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan ve buralardan geçmek üzere olan yayalara öncelik vermeyenler 598 lirayla cezalandırılacak.

Kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğu halde bu kurala uymayanlar, 766 lira ceza ödeyecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 2020'DE BİN 228 LİRA OLACAK

Alkollü olarak araç kullandığı ilk kez tespit edilen, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiren, ters istikamette araç süren, emniyet şeridi ihlali yapan ve hız sınırlarını yüzden 50'den fazla aşan sürücüler bin 228 lirayla cezalandırılacak.

Korsan yolcu taşımacılığı yapanlara bin 228 liradan 2 bin 473 liraya kadar ceza kesilecek. Alkollü bir şekilde araç kullandığı ikinci kez belirlenenler bin 539 lira, tescilli aracı plakasız kullanan sürücüler ise 2 bin 81 lira ceza ödemek zorunda kalacak.

Sürücü belgesiz motorlu araç kullanan ve alkollü olarak araç kullandığı üçüncü kez tespit edilenler 2 bin 473 lira ceza ödeyecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığını ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla kolluk kuvvetlerince teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyenlere 3 bin 516 lira ceza uygulanacak.

Radarların yerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal edenler 3 bin 728 lirayla cezalandırılacak.

DRİFTE 6 BİN 141 LİRA CEZA

Sahte ya da başka bir araca ait plakayı takan veya kullananlar, 6 bin 129 lira cezayı ödemek zorunda olacak. Drift/spin atarak trafiği tehlikeye düşürenlere 6 bin 141 lira ceza kesilecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak, araç kullanan şahıslar 6 bin 333 lirayla cezalandırılacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sigorta şirketlerine 9 bin 344 lira ceza kesilecek.

Yetkisiz olarak tescil plakası basan veya dağıtanlar, 12 bin 258 lirayla cezalandırılacak.

Araç tesciline yetkili bayilerin belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket etmesinin bedeli 20 bin 918 lira olacak.

15 GÜN İÇİNDE ÖDEYENLERE YÜZDE 25 İNDİRİM

Bu arada kesilen para cezasını 15 gün içinde ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
1. Köprünün girişinde duran trafik yolda elime telefon aldım diye polis uzaktan ceza yazdı bu ceza sizden çıkar inşallah
Asgari ücrete zam yapamayanlar konu vatandaşın cebine geldiği zaman bonkör bonkör oranları saçıyorlar. Tabi ki trafik cezaları caydırıcı olmalı ama sen vatandaşına 3 kuruş zam yapıp 5 kuruş alırsan bu adaletsizliktir.
hepsi iyide kırmızıda karşıya geçen yayalar ne olacak niye yazılmamış o belki geberip gidecek haklı oldugum halde ben zarar görcem tamam yayaya öncelik ama kurallar çerçevesinde.
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