2020'ye tertemiz başlamak için hayatınızdan atmanız gereken 6 şey

2019’un son günlerini yaşarken, her tarafta tatlı bir telaş var. Yeni bir yılı kucaklarken aslında geçtiğimiz bir yıl boyunca neler yaptığımızı, kendimizi ne kadar geliştirdiğimizi, neler yaşadığımızı analiz ediyoruz. Ve daha iyi bir yıl olması için neler yapabileceğimizi gözden geçiriyoruz. Yeni yılda ise neler yapabileceğimizi düşünüp, daha iyiye sahip olmak için çaba harcıyoruz. Yeni yıl, çoğumuz için yeni bir başlangıç gibi. Bu nedenle yeni yıla girerken aslında bir yenilik de yapmak istiyoruz. Peki yeni bir yıla başlarken kendimizi daha hafif hissetmek için neler yapabiliriz? İşte yeni bir yıla başlarken hafiflemiş ve arınmış hissetmek için hayatınızdan çıkarabileceğiniz 6 şey… 1. BİRİKMİŞ GEREKSİZ KAĞIT YAYINLARI Gün içerisinde elimize geçen kağıtları, fişleri, faturaları atmayıp biriktirmemizin tek nedeni; tembellik. Zamanla biriktirilen o kağıt parçaları bir yığına dönüşüp çığ gibi üzerimize düşüyor. Ortalıktaki bir dağınıklık da enerjimizi emiyor. Yeni yıla girerken biraz daha hafiflemiş hissetmek istiyorsanız, biriktirdiğiniz o kağıt yığınlarından kurtulun, okumadığınız kitapları ve kullanmadığınız defterleri bağışlayın. Kalan tüm evrakları ise tek bir çekmecede toplayabilir böylelikle gereksiz kalabalıktan kurtulabilirsiniz. Ayrıca, her akşam çantalarınızı ve cüzdanınızı incelemeyi, istenmeyen makbuzları, alışveriş listelerini ve el ilanlarını çıkarmayı bir kural haline getirin! Reklam broşürleri, eski dergiler ya da kitapçıklar… Tüm bu yığınlar olmadan her şey daha kolay.

2. SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER Tabii ki evinizdeki tüm yiyeceklerin, kozmetik ürünlerinin ve ilaçların son kullanma tarihlerini ezberleyemezsiniz. Sürekli olarak tarihleri kontrol etmek ise çok fazla zaman alabilir. Ancak baharatlardan, tahıllara, ilaçlardan, yüz kremlerine kadar pek çok ürünün son kullanım tarihi bulunuyor. Bu nedenle tarihi geçmiş ürünlerden kurtulmalısınız. Buzdolabınızı ve dolaplarınızı düzenli olarak ayda bir kez kontrol etmeye özen gösterin. Yeni yıl öncesi ise tarihi geçmiş tüm o ürünlerden kurtulun! 3. KIRIK, ESKİMİŞ VEYA HASARLI ÜRÜNLER Arızalı bir kahve makinesi, bir gün yaptırırım diye dolapta duran topuğu kırık ayakkabılar… Zamanında çözmeyip sürekli ertelediğimiz bu sorunlar hayatlarımızda fazlalık oluşturuyor. Bu nedenle kırılan ya da bozulan şeyleri tamir ettirmek için kendinize bir süre vermelisiniz. Mesela “önümüzdeki hafta kahve makinesini tamir ettireceğim” gibi. Ya da artık onlara ihtiyacınız olmadığını kabullenin ve bozuk ürünlerden kurtulun. 4. İLERİDE GİYERİM DİYE AYRILAN AMA HİÇ GİYİLMEYEN ÜRÜNLER Şu anda bize herhangi bir fayda sağlamayan ve kullanmadığımız ürünleri “ileride kullanırım” ya da “birgün lazım olur” diye tutmak bizim alışkanlığımız. Hatta indirimlerin adeta gözümüzü döndürmesiyle sezon dışı olan kıyafetleri ya da bedenimize uymayan kıyafetleri yalnızca uygun fiyatlı diye alıp elbet giyerim diye saklıyoruz. Ancak kabul edelim, onları kullanacağımız gün asla gelmiyor. Bu nedenle sadece ihtiyaçlarınızı satın almakta fayda var. Bu sizi ekonomik olarak da olumlu etkiler. Şu sakladığımız kıyafetlere gelince, yeni yıl öncesi onları satarak ek bir kazanç elde etmek istemez misiniz?