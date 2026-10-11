Google Fitbit Edge için tarih verdi! İşte sızdırılan özellikleri ve fiyatı

Google, yeni aktivite takip cihazı Fitbit Edge için tanıtım paylaşımlarına başladı. Bu ay içinde sızdırılan cihazın fiyatına ilişkin söylentiler ve tüm teknik özellikleri de birkaç gün sonra ortaya çıktı. Google, X üzerinden yaptığı paylaşımla Fitbit Edge'in lansman tarihinin 12 Ekim olduğunu açıkladı.

Get an Edge on your health. 10.12.26 https://t.co/1zRU0eoAS7 — Google Health (@googlehealth) October 9, 2026

FITBIT EDGE ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Sızdırılan bilgilere göre Fitbit Edge, 1,34 inç AMOLED ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın 7 günlük pil ömrü sunacağı, ancak her zaman açık ekran (Always-on Display) özelliği etkinleştirildiğinde bu sürenin 2 güne düşeceği belirtiliyor.

Fitbit Edge'in 40 yerleşik egzersiz moduyla gelmesi bekleniyor. Bluetooth 5.4 ve GPS desteği sunacağı söylenen cihazın, Gemini ile kişiselleştirilmiş koçluk sunacağı da belirtiliyor.

Sızıntılara göre Fitbit Edge, çok sayıdaki sensörü sayesinde adım sayısı, kat edilen mesafe, kalp atış hızı, yakılan kalori, uyku, adet döngüsü ve cilt sıcaklığını takip edebilecek.

Bunların yanında atriyal fibrilasyon ve düzensiz kalp ritmi tespiti, kardiyak yük, kondisyon seviyesi ve VO2 max ölçümü de cihazın beklenen özellikleri arasında yer alıyor.

5ATM ve IP68 suya dayanıklılık derecelerine sahip olacağı belirtilen Fitbit Edge'in 11,58 mm kalınlığında, 39,22 mm yüksekliğinde ve 25,56 mm genişliğinde olacağı, ağırlığının ise 17,7 gram olacağı iddia ediliyor.

FITBIT EDGE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Fitbit Edge'in Euro Bölgesi'nde 179 euro, Birleşik Krallık'ta ise 159 sterlin fiyat etiketiyle satışa sunulacağı öne sürülüyor. Cihazın dört farklı renk seçeneğiyle geleceği belirtiliyor:

Obsidian & Matte Black

Olive & Satin Pyrite

Canyon & Champagne Gold

Fog & Polished Silver

Kaynak: GSMArena