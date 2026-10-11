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Google Fitbit Edge için tarih verdi! İşte sızdırılan özellikleri ve fiyatı

Google, yeni aktivite takip cihazı Fitbit Edge'in varlığını doğruladı. Şirket, cihazın lansman tarihini 12 Ekim olarak açıkladı. Sızıntılara göre Fitbit Edge, Gemini ile kişiselleştirilmiş koçluk, AMOLED ekran ve 7 günlük pil ömrüyle gelecek.

Google Fitbit Edge için tarih verdi! İşte sızdırılan özellikleri ve fiyatı
Enes Çırtlık

Google, yeni aktivite takip cihazı Fitbit Edge için tanıtım paylaşımlarına başladı. Bu ay içinde sızdırılan cihazın fiyatına ilişkin söylentiler ve tüm teknik özellikleri de birkaç gün sonra ortaya çıktı. Google, X üzerinden yaptığı paylaşımla Fitbit Edge'in lansman tarihinin 12 Ekim olduğunu açıkladı.

FITBIT EDGE ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Sızdırılan bilgilere göre Fitbit Edge, 1,34 inç AMOLED ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın 7 günlük pil ömrü sunacağı, ancak her zaman açık ekran (Always-on Display) özelliği etkinleştirildiğinde bu sürenin 2 güne düşeceği belirtiliyor.

Fitbit Edge'in 40 yerleşik egzersiz moduyla gelmesi bekleniyor. Bluetooth 5.4 ve GPS desteği sunacağı söylenen cihazın, Gemini ile kişiselleştirilmiş koçluk sunacağı da belirtiliyor.

Sızıntılara göre Fitbit Edge, çok sayıdaki sensörü sayesinde adım sayısı, kat edilen mesafe, kalp atış hızı, yakılan kalori, uyku, adet döngüsü ve cilt sıcaklığını takip edebilecek.

Bunların yanında atriyal fibrilasyon ve düzensiz kalp ritmi tespiti, kardiyak yük, kondisyon seviyesi ve VO2 max ölçümü de cihazın beklenen özellikleri arasında yer alıyor.

5ATM ve IP68 suya dayanıklılık derecelerine sahip olacağı belirtilen Fitbit Edge'in 11,58 mm kalınlığında, 39,22 mm yüksekliğinde ve 25,56 mm genişliğinde olacağı, ağırlığının ise 17,7 gram olacağı iddia ediliyor.

Google Fitbit Edge için tarih verdi! İşte sızdırılan özellikleri ve fiyatı 1

FITBIT EDGE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Fitbit Edge'in Euro Bölgesi'nde 179 euro, Birleşik Krallık'ta ise 159 sterlin fiyat etiketiyle satışa sunulacağı öne sürülüyor. Cihazın dört farklı renk seçeneğiyle geleceği belirtiliyor:

  • Obsidian & Matte Black
  • Olive & Satin Pyrite
  • Canyon & Champagne Gold
  • Fog & Polished Silver

Kaynak: GSMArena

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