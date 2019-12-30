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  4. 2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Yeni bir yılın yaklaşmasıyla beraber birçok insan yeni kararlar alma hazırlığında. Her yıl olduğu gibi bu yıl da insanlar daha keyifli ve daha sağlıklı bir hayat sürmenin yollarını arıyor. Daha fazla aramanıza gerek yok! Biz sizler için bulduk ve mutluluğun 10 yolunu derledik.

2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

Yılın son günü dileklerin dilendiğini, hayallerin kurulduğunu ve bir sonraki yıla sonsuz umutlar ile girildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut, hayalleri gerçeğe dönüştürmek için harekete geçmenin önemine değinerek, yeni yılı keyifli ve sağlıklı geçirmenin 10 püf noktasını sıraladı.

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İşte yeni yıl ile birlikte temiz bir sayfa açıp mutluluğa yelken açmanın 10 yolu...

  • Şikayet etmekten, söylenmekten vazgeçin. “Sorunu çözebilmek için benim bir etkim olur mu, ben neler yapabilirim?” diye düşünün ve sorunlarınızı çözmek için ertelemeyin.

  • Daha sağlıklı yaşayabilmek adına rasyonel adımlar atarak sağlıklı beslenmeye özen gösterin ve vakit buldukça egzersizler yapın.

  • Bu yıl kötü alışkanlıklarınızı geride bıraktığınız bir yıl olsun. Örneğin, sigarayı bırakın. Sağlığınızı, zihninizi ve cebinizi ele geçiren her türlü kötü alışkanlıklarınıza bir son verin.

  • Kendinize daha çok vakit ayırın. Hayata bir defa geliyorsunuz, onu başkalarına adamaktan vazgeçin. Yapmaktan keyif aldığınız işlere zaman yaratın. Özellikle zamanınızı çalan, sizi yoran ve ele alan şeyler için artık vakit harcamayın.

  • Sevginizi, mutluluğunuzu ve neşenizi çevrenizdekilerle paylaşarak onları önemsediğinizi her fırsatta dile getirin ve iyi ve kötü günde yanlarında olmaya özen gösterin.

  • Hedefler belirleyin ve o hedefleri gerçekleştirebilmek adına kısa ve uzun vadeli planlar yapın. Hedeflerinizi ertelememeye dikkat edin.

  • Klişelerden uzak durun, klişelerin hayatınızı yönlendirmesine izin vermeyin.

  • Uzun zamandır ertelediğiniz işleri yapmak için harekete geçin. Ertelemeden ve üşenmeden bu işleri azaltmaya çalışın. Zamanınızı iyi yönetmek, ertelediğiniz işleri hayata geçirmenizi kolaylaştırabilir.

  • Sevmekten korkmayın! Eşler arasındaki en temel sorunların sevgiyle ve sevmeyle çözülebileceğini unutmayın.

  • Çocuklarınıza keşfetmeleri, denemeleri için fırsatlar yaratın. Hayatlarının sizin onlara sunduğunuzdan çok daha farklı olabileceğini unutmayın.
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    mutlu olmanın yolları yeni yıl yılbaşı

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