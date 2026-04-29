20206'nın 'en zengin' ülkeleri açıklandı! Devler ilk 10'a giremedi

Küresel ölçekte “en zengin ülke” kavramı yeniden tanımlanıyor. Finansal analiz platformu HelloSafe tarafından hazırlanan yeni Refah Endeksi, klasik ekonomik göstergelerin ötesine geçerek gelir dağılımı, yaşam kalitesi ve sosyal refah gibi kriterleri de değerlendirmeye aldı. Bu kapsamda hazırlanan 2026 listesi, alışılmış sıralamaları altüst etti.

Endekse göre dünyanın en zengin ülkesi Norveç oldu. Yüksek kişi başına düşen gelirini dengeli sosyal politikalarla destekleyen ülke, zirveye yerleşti. Onu İrlanda ve Lüksemburg takip etti. İlk beşte yine Avrupa’dan İzlanda gibi ülkeler dikkat çekti.

GSYH TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Raporda, yalnızca Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine bakmanın yanıltıcı olabileceği vurgulandı. Özellikle İrlanda örneğinde, çok uluslu şirketlerin etkisiyle GSYH’nin yüksek görünmesine rağmen bu gelirin toplum geneline eşit dağılmadığına dikkat çekildi.

Bu nedenle endekste, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Eurostat ve OECD gibi kurumların verileri bir araya getirilerek daha kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı %3,79 Vade 0 Ay Toplam Tutar 67.417 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ABD VE AVRUPA DEVLERİ GERİDE KALDI

Ekonomik büyüklükleriyle öne çıkan ABD, yüksek gelirine rağmen eşitsizlik ve yoksulluk oranları nedeniyle listede 17’nci sırada yer aldı. Fransa 20’nci sıraya gerilerken, Almanya da ilk 10’un dışında kaldı.

Rapora göre bu tablo, ekonomik büyüklüğün tek başına refah anlamına gelmediğini açıkça ortaya koyuyor.

KÜÇÜK AMA ETKİLİ ÜLKELER ÖNE ÇIKIYOR

Listede özellikle nüfusu daha küçük olan ancak sosyal politikaları güçlü ülkelerin öne çıktığı görülüyor. Avrupa genel olarak zirveyi domine ederken, diğer bölgelerde de dikkat çeken ülkeler bulunuyor.

Afrika’da Seyşeller ilk sırada yer alırken, Latin Amerika’da Uruguay zirveye çıktı. Asya’da ise Singapur listenin başında yer aldı.