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2021 KPSS ne zaman açıklandı? 2021 KPSS hangi gün, saat kaçta açıklanmıştı?

21.10.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 KPSS sonuçları, 18 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen sınava giren kişiler tarafından merak konusu olurken birçok kişi ÖSYM'den yapılacak olan 'sınav sonucu' açıklaması öncesi "2021 KPSS hangi gün, saat kaçta açıklanmıştı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Bu yıl, Eylül'de gerçekleştirilen Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve Eğitim Bilimleri oturumları sonrası Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları bugün erişime açılacak. Peki, 2021 KPSS ne zaman açıklandı?

2021 KPSS ne zaman açıklandı? 2021 KPSS hangi gün, saat kaçta açıklanmıştı?

2021 KPSS sonuçlarının ne zaman açıklandığı merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans sonuçları için ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, 2021 KPSS ne zaman açıklandı? 2021 KPSS hangi gün, saat kaçta açıklanmıştı?

2021 KPSS NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2021 KPSS sonuçları adayların erişimine 16 Eylül 2021'de saat 09.15'te açıldı.

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2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde, KPSS lisans sonuçları ise 21 Ekim'de açıklanacak.

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2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek

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ÖSYM İLE KPSS SONUÇ EKRANI

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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