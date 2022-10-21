2021 KPSS sonuçlarının ne zaman açıklandığı merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans sonuçları için ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, 2021 KPSS ne zaman açıklandı? 2021 KPSS hangi gün, saat kaçta açıklanmıştı?

2021 KPSS NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2021 KPSS sonuçları adayların erişimine 16 Eylül 2021'de saat 09.15'te açıldı.

2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde, KPSS lisans sonuçları ise 21 Ekim'de açıklanacak.

2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek

ÖSYM İLE KPSS SONUÇ EKRANI

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