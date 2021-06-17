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2021 Türkiye İsviçre maçı ne zaman ve nerede? Saat kaçta? Hangi kanalda?

17.06.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay-yıldızlılar Avrupa Şampiyonası A Grubu iki maçında İtalya ve Galler'e yenildi. A Milli Takım 16 Haziran 19.00'da başlayan, Azerbaycan Bakü'de gerçekleşen Türkiye-Galler karşılaşmasında 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların önünde son hafta maçı olarak İsviçre yer alıyor. Futbolseverler 2021 Türkiye İsviçre maçı ne zaman ve nerede? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

2021 Türkiye İsviçre maçı ne zaman ve nerede? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası A Grubu iki maçında İtalya ve Galler'e mağlup olmasının ardından futbolseverler, önümüzdeki maç olan Türkiye İsviçre maçının ne zaman oynanacağını internet üzerinden araştırmaya koyuldu. A Milli Takım İtalya'ya 3-0, Gallere ise 2-0 yenildi. Peki 2021 Türkiye İsviçre maçı ne zaman ve nerede? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

2021 TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye İsviçre Maçı 20 Haziran Pazar 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Şenol Güneş ve öğrencileri organizasyonun üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Bakü Olimpiyat stadında iki taraf da ellerinden gelenin en iyisini yapmak için ter dökecek. İşviçre ve Türkiye mücadeleri TRT 1 ekranlarında canlı olan yayınlanacak.

TÜRKİYE GALLER MAÇINDA NELER OLDU?

Türkiye Galler maçı Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda 16 Haziran saat 19.00'da gerçekleşti. Karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetti. Türkiye Milli Takımı bu karşılaşmadan hayal kırıklığı ile ayrıldı.

Maçın 42. dakikasına gelindiğinde skor hala 0-0 idiç Ancak Bale'nin hamleleriyle Ramsey hareketlendi ve atılan gol ile rekabetin ilk yarışı 1-0 İsviçre üstünlüğüyle sona erdi. 60. dakikada ise Galler penaltı kazandı. Anca Bale elindeki durumu avantajına kullanamadı. Maç 1-0 devam etti.

Galler Connor Roberts uzatmalarda ikinci golü buldu ve Türkiye'yi 2-0 mağlup etti.

A Mili Takım, Avrupa Şampiyonası A Grubu iki maçında İtalya ve Galler karşında yenildi. Grubun son hafta maçında İsviçre ile Ay-yıldızlılar karşı karşıya gelecek. karşılaşacak. EURO 2020 A Grubu'nda ilk maçta İtalya 3-0 üstünlüğü ele geçirdi. İkinci maçta ise Galler'e 2-0'lık skor ile yendi. A Milli Takım için İşviçre maçı önem arz ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
İsviçre Türkiye
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