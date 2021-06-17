A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası A Grubu iki maçında İtalya ve Galler'e mağlup olmasının ardından futbolseverler, önümüzdeki maç olan Türkiye İsviçre maçının ne zaman oynanacağını internet üzerinden araştırmaya koyuldu. A Milli Takım İtalya'ya 3-0, Gallere ise 2-0 yenildi. Peki 2021 Türkiye İsviçre maçı ne zaman ve nerede? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

2021 TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye İsviçre Maçı 20 Haziran Pazar 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Şenol Güneş ve öğrencileri organizasyonun üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Bakü Olimpiyat stadında iki taraf da ellerinden gelenin en iyisini yapmak için ter dökecek. İşviçre ve Türkiye mücadeleri TRT 1 ekranlarında canlı olan yayınlanacak.

TÜRKİYE GALLER MAÇINDA NELER OLDU?

Türkiye Galler maçı Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda 16 Haziran saat 19.00'da gerçekleşti. Karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetti. Türkiye Milli Takımı bu karşılaşmadan hayal kırıklığı ile ayrıldı.

Maçın 42. dakikasına gelindiğinde skor hala 0-0 idiç Ancak Bale'nin hamleleriyle Ramsey hareketlendi ve atılan gol ile rekabetin ilk yarışı 1-0 İsviçre üstünlüğüyle sona erdi. 60. dakikada ise Galler penaltı kazandı. Anca Bale elindeki durumu avantajına kullanamadı. Maç 1-0 devam etti.