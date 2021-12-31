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  4. 2021 yılında sinemada en çok izlenen yapımlar belli oldu! Zirveye ‘Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’ filmi yerleşti

2021 yılında sinemada en çok izlenen yapımlar belli oldu! Zirveye ‘Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’ filmi yerleşti

31.12.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl, salgın tedbirleri kapsamında kapanmanın olmadığı dönemlerde sinemaya 12 milyon 147 bin kişi gitti. Bu yıl en çok izlenen filmler "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok", "Hızlı ve Öfkeli 9" ve "Venom: Zehirli Öfke 2" oldu. Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından bir kesit sunan ve İstiklal Marşı'nın yazım hikayesini işleyen "Akif", en çok izlenen Türk filmi olarak listede yer aldı.

2021 yılında sinemada en çok izlenen yapımlar belli oldu! Zirveye ‘Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’ filmi yerleşti

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan sinemaya, kapanmanın olmadığı dönemlerde giden izleyici sayısı 12 milyon 147 bin kişi oldu. Box Office'ten derlenen bilgilere göre, yıl boyunca 201'i yeni toplam 278 film izleyici ile buluşurken, en çok izlenen 10 film arasında üç yerli film yer aldı. Sıralamada ilk üçe, aksiyon, macera türünde filmler girdi.

"Örümcek Adam" serisinin son filmi "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok", 1 milyon 696 bin kişi tarafından izlendi. Jon Watts'ın yönettiği, Tom Holland, Zendaya ve Benedict Cumberbatch'in başrolleri paylaştığı filmin 2 hafta içinde elde ettiği hasılat 43 milyon lirayı aştı. En çok izlenen filmler arasında ikinci sırayı alan aksiyon filmi "Hızlı ve Öfkeli 9"u, yaklaşık 960 bin kişi izledi. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster ve Tyrese Gibson'ın başrollerde yer aldığı filmin yönetmenliğini Justin Lin üstlendi. Temmuz ayında vizyona giren filmin hasılatı 22 milyon 184 bin lirayı geçti.

Üçüncü sırada Andy Serkis'in yönettiği, Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris ve Stephen Graham'ın rol aldığı "Venom: Zehirli Öfke 2" filmi yer aldı. Ekim ayında izleyiciyle buluşan filmi yaklaşık 669 bin kişi izledi, hasılatı ise 15 milyon 333 bin lira oldu.

YAKLAŞIK 650 BİN KİŞİ İZLEDİ

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Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından bir kesit sunan ve İstiklal Marşı'nın yazım hikayesini işleyen "Akif", en çok izlenen dördüncü film oldu. Tarih, biyografi türündeki yapım, vizyona girdiği eylül ayından itibaren 649 bin 325 kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen gelir 6 milyon 498 bin lirayı aştı. Sadullah Şentürk'ün yönettiği filmde, Yavuz Bingöl, Murat Han, Fikret Kuşkan, Mine Çayıroğlu ve Hazım Körmükçü oynadı.

Komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Aykut Enişte 2" filmi listenin beşinci sırasında yer aldı. Onur Bilgetay'ın yönettiği, Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Lale Başar, Hakan Yılmaz ve Müfit Kayacan'ın rol aldığı filmi, 4 haftada 642 bin 720 kişi izledi. Filmden elde edilen gelir ise 15 milyon 438 bin lirayı geçti.

DUNE

Listenin altıncı sırasına bilim kurgu ve macera türündeki "Dune: Çöl Gezegeni" filmi yerleşti. Denis Villeneuve'nun yönettiği yapımda, başrolleri Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac ve Jason Momoa paylaştı. Filmi 608 bin kişi izlerken, 15 milyon 941 bin lira hasılat elde edildi.

Angelina Jolie ve Salma Hayek'i bir araya getiren, Chloe Zhao'nun yönettiği aksiyon, macera türündeki "Eternals" en çok izlenen yedinci film oldu. Film 379 bin 265 kişi tarafından izlenirken, 5 Kasım'da vizyona giren film, 9 milyon 172 bin lira kazandırdı.

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ, 10 GÜNDE 352 BİN KİŞİYE ULAŞTI

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Temmuzda izleyiciyle buluşan macera, bilim kurgu, aksiyon türündeki "Black Widow", 363 bin 585 kişiyi sinema salonlarına çekerek listenin sekizinci sırasına yerleşti. Cate Shortland'ın yönettiği, Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle ve Ray Winstone'un rol aldığı film, 8 milyon 723 bin lira hasılata ulaştı. Uğur Bayraktar'ın yönettiği macera ve dram türündeki "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filmini, 10 Aralık'tan itibaren 352 bin 495 kişi izledi. Bayraktar'ın yanı sıra Gizem Karaca Ekmekçi, Ahmet Varlı, Beste Bereket ve Turgut Tunçalp'in rol aldığı filmden 8 milyon 127 bin lira elde edildi.

Animasyon, komedi türündeki "Patron Bebek 2: Aile Şirketi" filmi en çok izlenen 10. film oldu. Yönetmenliğini Tom McGrath'in üstlendiği film, 331 bin 605 kişiyi salonlara çekerek, 7 milyon 46 binin üzerinde hasılat elde etti.

(AA)

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