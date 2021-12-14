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2022 Altın Küre adayları açıklandı! Listedeki detaylar şaşkınlık yarattı

14.12.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood Yabancı Basın Birliği, 79. Altın Küre adaylarını açıkladı. Sektörel tartışmaların gölgesindeki adaylık listesinde The Power of the Dog ve Belfast filmleri ile Succession dizisi ön plana çıktı.

2022 Altın Küre adayları açıklandı! Listedeki detaylar şaşkınlık yarattı

HFPA (Hollywood Yabancı Basın Birliği), Los Angeles Times'ın, yaklaşık 20 yıldır siyahi bir üyesi olmadığını bildirmesinin ardından şubat ayından bu yana tartışmaların odağında yer alıyordu. Rapordan bu yana HFPA, üyeliğin yapısını ve kurallarını elden geçirme sözü verdi ve birçok reforma imza attı.

Önümüzdeki yıl Altın Küre’nin senelerdir yayıncı kuruluşu olan NBC töreni yayınlamayacağını açıklamıştı. HFPA adaylarını ise duyrumayı tercih etti. İşte 79. Altın Küre’nin adayları...

SİNEMA

DRAMA

  • Belfast
  • CODA
  • Dune
  • King Richard
  • The Power of the Dog

KOMEDİ/MÜZİKAL

  • Cyrano
  • Don’t Look Up
  • Licorice Pizza
  • Tick, Tick… BOOM!
  • West Side Story

YÖNETMEN

  • Kenneth Branagh-Belfast
  • Jane Campion -The Power of the Dog
  • Maggie Gyllenhaal- The Lost Daughter
  • Steven Spielberg -West Side Story
  • Denis Villeneuve -Dune

ERKEK OYUNCU (Drama)

  • Mahershala Ali -Swan Song
  • Javier Bardem -Being the Ricardos
  • Benedict Cumberbatch -The Power of the Dog
  • Will Smith - King Richard
  • Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth

KADIN OYUNCU (Drama)

  • Jessica Chastain -The Eyes of Tammy Faye
  • Olivia Colman- The Lost Daughter
  • Nicole Kidman - Being the Ricardos
  • Lady Gaga - House of Gucci
  • Kristen Stewart - Spencer

ERKEK OYUNCU (Komedi/Müzikal)

  • Leonardo DiCaprio- Don’t Look Up
  • Peter Dinklage- Cyrano
  • Andrew Garfield - Tick, Tick… BOOM!
  • Cooper Hoffman - Licorice Pizza
  • Anthony Ramos - In the Heights

KADIN OYUNCU (Komedi/Müzikal)

  • Marion Cotillard -Annette
  • Alana Haim -Licorice Pizza
  • Jennifer Lawrence -Don’t Look Up
  • Emma Stone -Cruella
  • Rachel Zegler - West Side Story

YARDIMCI ERKEK OYUNCU

  • Ben Affleck -The Tender Bar
  • Jamie Dornan - Belfast
  • Ciaran Hinds - Belfast
  • Troy Kotsur - CODA
  • Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog

YARDIMCI KADIN OYUNCU

  • Caitriona Balfe -Belfast
  • Ariana DeBose - West Side Story
  • Kirsten Dunst - The Power of the Dog
  • Aunjanue Ellis - King Richard
  • Ruth Negga - Passing

SENARYO

  • Being the Ricardos - Aaron Sorkin
  • Belfast - Kenneth Branagh
  • Don’t Look Up - Adam McKay
  • Licorice Pizza - Paul Thomas Anderson
  • The Power of the Dog - Jane Campion

ÖZGÜN MÜZİK

  • Dune -Hans Zimmer
  • The French Dispatch - Alexandre Desplat
  • Encanto - Germaine Franco
  • Parallel Mothers - Alberto Iglesias
  • The Power of the Dog - Jonny Greenwood

ÖZGÜN ŞARKI

  • “Be Alive” -King Richard
  • “Dos Oruglas” - Encanto
  • “Down to Joy” - Belfast
  • “Here I Am (Singing My Way Home)” - Respect
  • “No Time to Die” - No Time to Die

YABANCI FİLM

  • Compartment No. 6
  • Drive My Car
  • The Hand of God
  • A Hero
  • Parallel Mothers

ANİMASYON

  • Encanto
  • Flee
  • Luca
  • My Sunny Maad
  • Raya and the Last Dragon

TELEVİZYON

DRAMA

  • Lupin
  • The Morning Show
  • Post
  • Squid Game
  • Succession

KOMEDİ

  • The Great
  • Hacks
  • Only Murders in the Building
  • Reservation Dogs
  • Ted Lasso

MİNİ DİZİ/TV FİLMİ

  • Dopesick
  • Impeachment: American Crime Story
  • Maid
  • Mare of Easttown
  • The Underground Railroad

ERKEK OYUNCU (Drama)

  • Brian Cox - Succession
  • Lee Jung-jae - Squid Game
  • Billy Porter -Pose
  • Jeremy Strong - Succession
  • Omar Sy - Lupin

KADIN OYUNCU (Drama)

  • Uzo Aduba - In Treatment
  • Jennifer Aniston - The Morning Show
  • Christine Baranski - The Good Fight
  • Elisabeth Moss -The Handmaid’s Tale
  • MJ Rodriguez - Pose

ERKEK OYUNCU (Komedi)

  • Anthony Anderson - Black-ish
  • Nicholas Hoult - The Great
  • Steve Martin - Only Murders in the Building
  • Martin Short - Only Murders in the Building
  • Jason Sudeikis - Ted Lasso

KADIN OYUNCU (Komedi)

  • Hannah Einbinder- Hacks
  • Elle Fanning - The Great
  • Issa Rae -Insecure
  • Tracee Ellis Ross - Black-ish
  • Jean Smart - Hacks

ERKEK OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

  • Paul Bettany - WandaVision
  • Oscar Isaac -Scenes From a Marriage
  • Michael Keaton -Dopesick
  • Ewan McGregor - Halston
  • Tahar Rahim - The Serpent

KADIN OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

  • Jessica Chastain - Scenes from a Marriage
  • Cynthia Erivo - Genius: Aretha
  • Elizabeth Olsen - WandaVision
  • Margaret Qualley - Maid
  • Katte Winslet - Mare of Easttown

YARDIMCI ERKEK OYUNCU

  • Billy Crudup - The Morning Show
  • Kieran Culkin - Succession
  • Mark Duplass - The Morning Show
  • Brett Goldstein - Ted Lasso
  • Oh Yeong-su - Squid Game

YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jennifer Coolidge - The White Lotus
Kaitlyn Dever - Dopesick
Andie MacDowell - Maid
Sarah Snook - Succession
Hannah Waddingham - Ted Lasso

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