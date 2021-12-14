2022 Altın Küre adayları açıklandı! Listedeki detaylar şaşkınlık yarattı

HFPA (Hollywood Yabancı Basın Birliği), Los Angeles Times'ın, yaklaşık 20 yıldır siyahi bir üyesi olmadığını bildirmesinin ardından şubat ayından bu yana tartışmaların odağında yer alıyordu. Rapordan bu yana HFPA, üyeliğin yapısını ve kurallarını elden geçirme sözü verdi ve birçok reforma imza attı.

Önümüzdeki yıl Altın Küre’nin senelerdir yayıncı kuruluşu olan NBC töreni yayınlamayacağını açıklamıştı. HFPA adaylarını ise duyrumayı tercih etti. İşte 79. Altın Küre’nin adayları...

SİNEMA

DRAMA

Belfast

CODA

Dune

King Richard

The Power of the Dog

KOMEDİ/MÜZİKAL

Cyrano

Don’t Look Up

Licorice Pizza

Tick, Tick… BOOM!

West Side Story

YÖNETMEN

Kenneth Branagh-Belfast

Jane Campion -The Power of the Dog

Maggie Gyllenhaal- The Lost Daughter

Steven Spielberg -West Side Story

Denis Villeneuve -Dune

ERKEK OYUNCU (Drama)

Mahershala Ali -Swan Song

Javier Bardem -Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch -The Power of the Dog

Will Smith - King Richard

Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth

KADIN OYUNCU (Drama)

Jessica Chastain -The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman- The Lost Daughter

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Lady Gaga - House of Gucci

Kristen Stewart - Spencer

ERKEK OYUNCU (Komedi/Müzikal)

Leonardo DiCaprio- Don’t Look Up

Peter Dinklage- Cyrano

Andrew Garfield - Tick, Tick… BOOM!

Cooper Hoffman - Licorice Pizza

Anthony Ramos - In the Heights

KADIN OYUNCU (Komedi/Müzikal)

Marion Cotillard -Annette

Alana Haim -Licorice Pizza

Jennifer Lawrence -Don’t Look Up

Emma Stone -Cruella

Rachel Zegler - West Side Story

YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Ben Affleck -The Tender Bar

Jamie Dornan - Belfast

Ciaran Hinds - Belfast

Troy Kotsur - CODA

Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog

YARDIMCI KADIN OYUNCU

Caitriona Balfe -Belfast

Ariana DeBose - West Side Story

Kirsten Dunst - The Power of the Dog

Aunjanue Ellis - King Richard

Ruth Negga - Passing

SENARYO

Being the Ricardos - Aaron Sorkin

Belfast - Kenneth Branagh

Don’t Look Up - Adam McKay

Licorice Pizza - Paul Thomas Anderson

The Power of the Dog - Jane Campion

ÖZGÜN MÜZİK

Dune -Hans Zimmer

The French Dispatch - Alexandre Desplat

Encanto - Germaine Franco

Parallel Mothers - Alberto Iglesias

The Power of the Dog - Jonny Greenwood

ÖZGÜN ŞARKI

“Be Alive” -King Richard

“Dos Oruglas” - Encanto

“Down to Joy” - Belfast

“Here I Am (Singing My Way Home)” - Respect

“No Time to Die” - No Time to Die

YABANCI FİLM

Compartment No. 6

Drive My Car

The Hand of God

A Hero

Parallel Mothers

ANİMASYON

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and the Last Dragon

TELEVİZYON

DRAMA

Lupin

The Morning Show

Post

Squid Game

Succession

KOMEDİ

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

MİNİ DİZİ/TV FİLMİ

Dopesick

Impeachment: American Crime Story

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad

ERKEK OYUNCU (Drama)

Brian Cox - Succession

Lee Jung-jae - Squid Game

Billy Porter -Pose

Jeremy Strong - Succession

Omar Sy - Lupin

KADIN OYUNCU (Drama)

Uzo Aduba - In Treatment

Jennifer Aniston - The Morning Show

Christine Baranski - The Good Fight

Elisabeth Moss -The Handmaid’s Tale

MJ Rodriguez - Pose

ERKEK OYUNCU (Komedi)

Anthony Anderson - Black-ish

Nicholas Hoult - The Great

Steve Martin - Only Murders in the Building

Martin Short - Only Murders in the Building

Jason Sudeikis - Ted Lasso

KADIN OYUNCU (Komedi)

Hannah Einbinder- Hacks

Elle Fanning - The Great

Issa Rae -Insecure

Tracee Ellis Ross - Black-ish

Jean Smart - Hacks

ERKEK OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

Paul Bettany - WandaVision

Oscar Isaac -Scenes From a Marriage

Michael Keaton -Dopesick

Ewan McGregor - Halston

Tahar Rahim - The Serpent

KADIN OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

Jessica Chastain - Scenes from a Marriage

Cynthia Erivo - Genius: Aretha

Elizabeth Olsen - WandaVision

Margaret Qualley - Maid

Katte Winslet - Mare of Easttown

YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Billy Crudup - The Morning Show

Kieran Culkin - Succession

Mark Duplass - The Morning Show

Brett Goldstein - Ted Lasso

Oh Yeong-su - Squid Game

YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jennifer Coolidge - The White Lotus

Kaitlyn Dever - Dopesick

Andie MacDowell - Maid

Sarah Snook - Succession

Hannah Waddingham - Ted Lasso



