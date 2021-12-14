2022 Altın Küre adayları açıklandı! Listedeki detaylar şaşkınlık yarattı

HFPA (Hollywood Yabancı Basın Birliği), Los Angeles Times'ın, yaklaşık 20 yıldır siyahi bir üyesi olmadığını bildirmesinin ardından şubat ayından bu yana tartışmaların odağında yer alıyordu. Rapordan bu yana HFPA, üyeliğin yapısını ve kurallarını elden geçirme sözü verdi ve birçok reforma imza attı.
Önümüzdeki yıl Altın Küre’nin senelerdir yayıncı kuruluşu olan NBC töreni yayınlamayacağını açıklamıştı. HFPA adaylarını ise duyrumayı tercih etti. İşte 79. Altın Küre’nin adayları...
Jennifer Coolidge - The White Lotus
Kaitlyn Dever - Dopesick
Andie MacDowell - Maid
Sarah Snook - Succession
Hannah Waddingham - Ted Lasso
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