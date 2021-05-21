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2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de

21.05.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz" dedi.

2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te bugün başlayan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin açılışındaki konuşmasında, spor şehri olması yolunda önemli mesafeler kateden Gaziantep'in spor turizmi noktasında yol almasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kentin spor turizminde daha iddialı hale gelmesi noktasında yaşanan tesisleşme konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Kasapoğlu, ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te çıtayı yükseltmek istediklerini kaydetti.

Son 19 yılda her alanda Türkiye'nin çok farklı bir aşamaya geldiğini ve devrim yaşadığını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimizle birlikte, gençlerimizin omuzunda Türkiye'yi çok yüksek standartlara ulaştırmak istiyoruz. Yarınların Türkiye'sini yine birlikte başaracağız. Spor kardeşlik, sağlık, birlik ve beraberlik demek. Pek çok branşa değer verdiğimizi sadece sözlerimizle ifade etmiyor, bunu her hamlemizde ortaya koyuyoruz. Bugün ülkemizde farklı bölgelerden gelmiş sporcularımız var. Bu şampiyona nedeniyle kendilerine hoş geldin diyor ve tüm takımlara başarılar diliyorum. Bugün Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ne Gaziantep'te ev sahipliği yapıyoruz. 2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bunun müjdesini de spor camiamızla paylaşmak istiyorum, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Kasapoğlu, bugün kentteki ziyaretleri sırasında Gaziantep'te devam eden spor yatırımlarını inceleyeceğini ifade ederek, bu yatırımları da en kısa sürede gençlere armağan etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Matheus Vildajk ise organizasyonun eğlenceli ve güzel bir şekilde tamamlanmasını temenni ederek, "Bizimle beraber oldukları için Türk yetkililere teşekkür ediyorum. Güzel bir seremoniyle başladığımız bu organizasyon umarım aynı güzellikle tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Futbol Federasyonu Başkanı Arif Ümit Öztürk de her detayı özenle düşünülerek organize edilen şampiyonaya katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Öztürk, 5 takımla organizasyonun bugün başlayacağını belirtti.

Organizasyona ev sahipliği yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise şampiyonanın Gaziantep ve Türkiye için çok büyük bir organizasyon olduğunu dile getirerek bu yüzden etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de Gaziantep'in Güneydoğu'nun parlayan bir yıldızı olduğunu belirterek, bu özelliğini spor alanında da sürdüreceğini ifade etti.

Beraberindeki protokol üyeleriyle organizasyonun flamasını göndere çeken Bakan Kasapoğlu, daha sonra şampiyonanın ilk maçı olan Şahinbey Belediyesi-Legia Warsaw maçının başlama vuruşunu gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
onuda alırlar elimizden merak etme sayın bakan

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