2022 BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? BİLSEM mülakat sonuçları nasıl öğrenilir, kayıtlar ne zaman?

BİLSEM sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklamada bulunulacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken birçok vatandaş "2022 BİLSEM sonuçları açıklandı mı?", "BİLSEM mülakat sonuçları nasıl öğrenilir, kayıtlar ne zaman?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM sonuçları henüz açıklanmadı. BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması sonrası kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek. BİLSEM kayıtları ise 29 Ağustos 9 Eylül tarihlerinde yapılacak.

BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos’ta ilan edilecek.

Sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden yapılacak duyuru ile belli olacak. Sonuç duyurusu geldikten sonra aşağıdaki bağlantı aktifleşecek.

BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

BİLSEM sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız:

https://www.meb.gov.tr/meb_duyuruindex.php

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.

BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.

