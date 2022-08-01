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2022 DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

01.08.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçları için binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürmeye devam ediyor. 3 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavlarının ardından birçok kişi sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen birçok kişi, DGS sonuçları için geri sayıma başladı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları açıklandı mı?

2022 DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları için nefesler tutuldu. 3 Temmuz Pazar günü yapılan 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için gözler ÖSYM'den yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. Binlerce 2 yıllık ön lisans mezunu öğrencinin eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için girdikleri DGS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

2022 DGS sınavları 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. DGS sınavlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. ÖSYM yayınladığı 2022 sınav takvimiyle birlikte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

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Buna göre DGS sınav sonuçları, 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen birçok üniversite öğrencisi bir yandan da tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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