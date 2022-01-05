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  4. 2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil tartışma yarattı! "Kainatın dengesi bozuldu"

2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil tartışma yarattı! "Kainatın dengesi bozuldu"

05.01.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Kainat Güzeli Kerküklü Darya Kamil oldu, sosyal medya ikiye bölündü. Kamil'i beğenenlerin yanı sıra "Korona nedeniyle yarışmaya kimse katılmamış mı" ve "Kainatın dengesi bozuldu" diye dalga geçenler de oldu.

2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil tartışma yarattı! "Kainatın dengesi bozuldu"

Kerküklü sporcu ve spor hekimi Darya Kamil, “Hayalim spor alanında bir iz bırakmak, fakir ve yetimlere yardım etmek” diyerek birinciliğini kutladı. Irak’ta düzenlenen 2022 Erkekler Kainat Güzeli yarışmasında, sporcu ve hekim Darya Kamil birinci oldu.

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15 ülkenin katıldığı yarışmada Kerküklü sporcu ve spor hekimi Darya Kamil, birinciliğe layık görüldü.

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Kamil'in birinciliği sosyal medyada tartışmalara sebep oldu. Deya Kamil'i beğenmeyenler, "Peki bundan kainatın haberi var mı?", "Belki de iç güzelliğine bakmışlardır", "Korona nedeniyle yarışmaya kimse katılmamış mı" ve "Kainatın dengesi bozuldu" şeklinde yorumlarda bulundu.
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“HAYALİM İZ BIRAKMAK”

Sevincini sosyal medyadan hayranlarına duyuran Darya Kamil, şunları şöyledi:

“Gençlere ve yeni nesle mesajım; egzersiz yapmak insan sağlığı için çok önemli bir faktördür. Uyuşturucu ve alkolden uzak durun. Arap dünyası düzeyinde gençleri, çocukları, yaşlıları ve hayır kurumlarını desteklemeyi esas alıyorum. Ve hayalim spor alanında bir iz bırakmak, fakir ve yetimlere yardım etmek. İnsani veya hayır amaçlı olmayan hiçbir unvanın benim için bir anlamı yoktur.”

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