Filenin Sultanları'nın 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Çeyrek, yarı final ve final maçları ile ilgili yapılan açıklamanın ardından 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları dünya kupası rakipleri kimler? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

2022 FIVB KADINLAR DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

FIVB Dünya Kupası grup maçları 23 Eylül Cuma günü ila 2 Ekim Pazar günü arasında oynanacak. Maçların ardından puan tablosunda ilk dört sırada bulunan takımlar ikinci tura çıkacak.

FIVB Dünya Kupası'ndan ikinci tur karşılaşmaları ise 4 – 9 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Burada da gruplarını ilk dördün içinde tamamlayan takımlar, üçüncü tura yani çeyrek finale çıkacak.

Voleybol yarı final maçları 13 Ekim, final maçları ise 15 Ekim tarihinde oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA KUPASI RAKİPLERİ KİMLERDİR?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası B grubu şöyle:

Türkiye

Polonya

Hırvatistan

Tayland

Güney Kore

Dominik Cumhuriyeti

