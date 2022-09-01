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2022 KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı? KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

01.09.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ve sınav ücreti vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Eylül ayının gelişiyle birlikte birçok kişi sınava ilişkin arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmıştı. Peki, 2022 KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı? KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

2022 KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı? KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ve sınav ücreti internette araştırılıyor. Başvurular MSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi ekranı üzerinden yapılacak. Peki, 2022 KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı? KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtı...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde alınmaya başlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; KPSS Ortaöğretim için başvuru alımı 13 Eylül'e kadar sürecek. KPSS ortaöğretim oturumunun 6 Kasım'da gerçekleştirileceği açıklandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında açıklanmış olacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK

6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

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ÖSYM KPSS kpss ortaöğretim
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