KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ve sınav ücreti internette araştırılıyor. Başvurular MSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi ekranı üzerinden yapılacak. Peki, 2022 KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı? KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtı...
KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde alınmaya başlanacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; KPSS Ortaöğretim için başvuru alımı 13 Eylül'e kadar sürecek. KPSS ortaöğretim oturumunun 6 Kasım'da gerçekleştirileceği açıklandı.
KPSS ortaöğretim başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında açıklanmış olacak.
6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
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