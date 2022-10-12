2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, ön lisans ve lisans KPSS sonuçları için tarih verdi!

KPSS lisans sonuçları ve KPSS önlisans sonuçları tarihi merak konusu oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ön lisans oturumu geçtiğimiz pazar günü saat 12.45'te sona erdi. Sınav 150 dakika sürdü. ÖSYM sonuç açıklama sistemi ile ulaşılacak sonuçlar için geri sayım devam ediyor. Peki, 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde, KPSS lisans sonuçları ise 21 Ekim'de açıklanacak.

2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek

ÖSYM İLE KPSS SONUÇ EKRANI

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖN LİSANS CEVAP ANAHTARI

KPSS soru ve cevap anahtarının yüzde 10'u yayınlandı. KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarının yüzde 10'una ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24005/2022-kpss-on-lisans-temel-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari---10.html' adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca KPSS ön lisans soru kitapçığı paylaşımının, 19 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacağı bilgisi ÖSYM'nin duyurusunda yer aldı.



