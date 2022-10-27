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  4. 2022 MHUY Sınavı ne zaman? Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022 MHUY) başvuru ekranı

2022 MHUY Sınavı ne zaman? Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022 MHUY) başvuru ekranı

27.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 MHUY sınavı (Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı) ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklamasında bulunuldu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre başvurular 27 Ekim – 02 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak. Peki, 2022 MHUY Sınavı ne zaman? Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022 MHUY) başvuru ekranı ve detaylar haberimizde...

2022 MHUY Sınavı ne zaman? Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022 MHUY) başvuru ekranı

2022 MHUY sınavı internette araştırılıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olduç Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 2022 MHUY Sınavı ne zaman? Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022 MHUY) başvuru ekranı ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2022 MHUY SINAVI NE ZAMAN?

2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY), 18 Aralık Pazar günü Ankara’da yapılacak.

2022 MHUY SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

2022 MHUY ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sınava ön başvurular 27 Ekim – 02 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava ön başvuru yaparak sıralamaya giren adaylar (atama yapılacak kadronun yirmi katı aday), nihai başvurularını 10 – 16 Kasım 2022 tarihleri arasında yapacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir. ifadelerine yer verildi."

MHUY BAŞVURU EKRANI

2022 MHUY BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MHUY BAŞVURU KILAVUZU

2022-MHUY: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri:

https://www.osym.gov.tr/TR,24056/2022-mhuy-basvuru-bilgileri.html


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