2022 PMYO polislik başvuruları ne zaman? Polislik taban puanları ve başvuru tarihleri!

Polislik taban puanları ve başvuru tarihleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki 2022 PMYO polislik başvuruları ne zaman? İşte PMYO başvuru ekranı ve ayrıntılar...

PMYO POLİSLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada 25 Temmuz - 05 Temmuz tarihleri arasında adayların http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapapabilecekleri belirtildi.

olis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın devamında ise şı ifadelere yer verildi:

"Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur."

GEÇEN SENELERİN POLİSLİK TABAN PUANLARI

Geçtiğimiz yılların polislik taban puanları şu şekilde;

2019: 250

2018: 260

2017: 260

2016: 270

2015: 270

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

Kişilerin lise veya dengi okulu bitirmiş olması

01 Ocak 1997 - 01 Ekim 2004 tarihleri arasında dünyaye gelmiş olmak

Sağlık şartları yönetmenliğinde ifade edilen koşullara uygunluk sağlamak

Düzenlenen TYT sınavından ÖSYM'nin belirtmiş olduğu taban puanı almış olmak

Kamu haklarını kullanmak sebebiyle yoksun bırakılmamış olmak

Sağlık yönetmenliğinde yer alan hükümler hariç, herhangi bir sebepten dolayı polis eğitim merkezlerinden çıkarılmamış olmak

Arşiv soruşturmasında ve güvenlik soruşturmasında herhangi bir olumsuzluğun bulunmaması

Silah kullanmaya ve taşımaya herhangi bir hukuki engelin bulunmaması

Erkekler için en az 1,67 cm boy, kadınlar için ise en az 1,62 cm boy

Beden kitle indeksinin 18- 27 arasında yer almak

Genelev gibi fuhuş yapılan konutlarda çalışmış olmamak

Uyuşturucu üretmek veya satmak, kumar oynamak sebebiyle herhangi bir soruşturmanın bulunmamış olması ve hüküm giymemiş olmak

Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşuna üyeliğin bulunmaması

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak sebebiyle geçmişte tedavi almamış olmak

PMYO BAŞVURU KILAVUZU

2022-2023 eğitim-öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarına, polis memuru olarak yetiştirilmek üzere 2.000 erkek, 500 kadın aday olmak üzere toplam 2.500 asıl aday alınacaktır. 20.000 erkek ile 5.000 kadın aday olmak üzere toplam 25.000 aday sınav aşamalarına katılmak üzere çağrılacaktır.

PMYO başvuru kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/pmyo_kilavuz.pdf

