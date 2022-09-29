2022 TUS sonuçları açıklandı! 2022 TUS 2. dönem sonuçları nasıl öğrenilir?

2022 TUS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için katılım sağladığı sınav sonuçları merak edildi. Peki, 2022 TUS 2. dönem sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TUS sonuç sorgulama ekranı...

TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

TUS 2. dönem sınav sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"04 Eylül 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Eylül 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir."

2022 TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem sonuçları için tıklayınız:

https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9504

2022 TUS SORU VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM'den yapılan açıklamada TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınacvlarının cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığı belirtildi.

