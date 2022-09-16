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2022 UEFA ülke puanı kaç oldu? UEFA Türkiye ülke puanı kaç ve Türkiye kaçıncı sırada?

16.09.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin UEFA'da ülke puanı merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarışan temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, önceki akşam sergilenen performans ile sevindirdi. Performansların sonunda 4 maçta 10 puan toplanmış oldu. Peki UEFA'da Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?

2022 UEFA ülke puanı kaç oldu? UEFA Türkiye ülke puanı kaç ve Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gösterilen güzel mücadelenin ardından ülke puanı merak ediliyor. Ülkemizi temsil eden takımlarımızda Fenerbahçe, deplasman Rennes ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederken, Başakşehir, Fiorentina'yı 3-0 skorla ve Sivasspor da Cluj'u 1-0 skorla mağlup etmeyi başardı. Peki Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?

UEFA ÜLKE PUANI KAÇ OLDU?

Türkiye, geçtiğimiz sezonu, katılan takım sayısını 1 takım azaltan 15. sıranın altında kalarak 20. sırada tamamlamıştı UEFA ülke puanında son olarak 15. sırada yer alan ülke, 2 takımı Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme ile yollayabilme imkanına sahip olacak. Diğer 3 takımdan ise 1'i Avrupa Ligi'ne 2'si Konferans Ligi'ne gitmiş olacak. İlk 15'in altında kalan Türkiye, gelecek sezon 4 takım ile Avrupa'ya gimiş olacak. 3 takım Konferans Ligi'ne giderken, Şampiyon olan ekipte ise Şampiyonlar Ligi'nde 4 tane eleme gerçekleşecek.

UEFA'DA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, son maçların ardından aldığı sonuç ile 1 basamak yükselerek, Yunanistan'ı geçti. Böylece 19. sıraya yükselmiş olduk.

İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması:

15 - Ukrayna - 26.700 - 3 takım

16 - Rusya - 26.215 - Takımı yok

17 - Danimarka - 25.225 - 3 takım

18 - Hırvatistan - 25.150 - 1 takım

19 - Türkiye - 25.100 - 4 takım

20 - Yunanistan - 24.725 - 1 takım

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Türkiye UEFA ülke puanı ligi sıralaması trabzonspor, başakşehi
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