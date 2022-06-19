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2022 Üniversite taban puanları! 2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu?

19.06.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2022 YKS oturumları bugün tamamlandı. Sınavda üç oturumun da tamamlanmasının ardından üniversite adayları bu senenin taban puanlarını merak etmeye başladı. Bu sene sınava 3 milyonu aşkın katılımcı katıldı. Bu sayı ise geçtiğimiz senelere göre en yüksek sayı oldu. Peki 2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte 2022 üniversite taban puanları...

2022 Üniversite taban puanları! 2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu?

2022 yılı YKS sınavı oturumlarının tümü tamamlandı. YKS sınav sonuçları ilgiyle takip edilirken üniversite adayları konu ile ilgili araştırma yapmayı sürdürüyor. ÖSYM tarafından üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Bu sene yaklaşık 3 milyon katılımcı ile en fazla adayın sınava girdiği sene oldu. Peki üniversite taban puanları belli oldu mu?

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 yılı üniversite taban puanları YKS oturumlarının ardından araştılıyor. Bu senenin taban puanları henüz belli olmadı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanlarının açıklanması beklenmekte.

Ancak YÖK'ün yokatlas.yok.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden daha önceki yıllara ait puanlara, kontenjan ve bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi farklı bilgilere erişebilmek mümkün.

Ayrıca alınan yeni karara göre yapılan açıklamada, Özel Yetenek Sınavıyla ilgili, "Özel Yetenek Sınavı'yla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olduğu ve taban puan koşulu aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumun karar verebileceği ve bunun basın yayın organlarıyla adaylara açıklanacağı ifade edildi. Bunun yanında diş hekimliği, eczacılık, tıp, hukuk, mimarlık, öğretmenlik ve mühendislik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası şartının ise süreceği duyuruldu.

2022 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2022 yılı YKS sınavına bu sene yapılan başvuru sayısı da oldukça merak edildi. Sınav, en fazla adayın başvurduğu sınav oldu. Bu sene YKS sınavına başvuran adayların sayısı geçtiğimiz yıldan yaklaşık 650 bin daha fazla hale geldi. Adaylar ise sınav sonrası tercihleri beklemeye koyuldu.

Adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfası üzerinden ve ÖSYM AİS mobil uygulaması vasıtasıyla gerçekleştirebilecek. Tercih işlemleri de yine sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra yaklaşık bir hafta içinde başlamış olacak.

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2022 üniversite taban puanları belli oldu mu? 2022 üniversite taban puanları belli oldu mu?
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sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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