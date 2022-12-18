2022-YDUS sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022-YDUS sınav giriş belgesi ekranı!

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS) bugün (18 Aralık) gerçekleştiriliyor. Sınavın saati ve sınav giriş belgesinin nasıl alınacağı merak konusu oldu. 2022-YDUS sınav giriş belgesi ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) üzerinden alınacak. Peki 2022-YDUS sınavı ne zaman saat kaçta? İşte ÖSYM 2022-YDUS sınav giriş belgesi ekranı!

2022-YDUS SINAVI SAAT KAÇTA?

2022-YDUS 18 Aralık saat 10.15'te başlayacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların 10.00'dan sonra binalara alınmayacağı aktarıldı.

ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali ErsoyYDUS için 9 bina ve 121 salon kullanılacağını belirterek sınavın 10 dakika süreceğini aktardı ve, "Ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler" dedi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak fotoğraflı nufüs cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur" ifadeleri kullanıldı.

2022-YDUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2022-YDUS sınav giriş belgesi ÖSYM üzerinden alınır.

ÖSYM sınav giriş belgesi ekranına, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden erişim sağlanır.

Sisteme giriş yapabilmek için adayın T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi gereklidir.



