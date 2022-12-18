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2022-YDUS sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022-YDUS sınav giriş belgesi ekranı!

18.12.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-YDUS sınavı hakkında detaylar araştırılıyor. 2022 YDUS oturumuna katılım sağlayacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Peki 2022-YDUS sınavı ne zaman saat kaçta? İşte ÖSYM 2022-YDUS sınav giriş belgesi ekranı!

2022-YDUS sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022-YDUS sınav giriş belgesi ekranı!

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS) bugün (18 Aralık) gerçekleştiriliyor. Sınavın saati ve sınav giriş belgesinin nasıl alınacağı merak konusu oldu. 2022-YDUS sınav giriş belgesi ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) üzerinden alınacak. Peki 2022-YDUS sınavı ne zaman saat kaçta? İşte ÖSYM 2022-YDUS sınav giriş belgesi ekranı!

2022-YDUS SINAVI SAAT KAÇTA?

2022-YDUS 18 Aralık saat 10.15'te başlayacak.

2022-YDUS sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022-YDUS sınav giriş belgesi ekranı!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların 10.00'dan sonra binalara alınmayacağı aktarıldı.

2022-YDUS sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022-YDUS sınav giriş belgesi ekranı!

ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali ErsoyYDUS için 9 bina ve 121 salon kullanılacağını belirterek sınavın 10 dakika süreceğini aktardı ve, "Ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler" dedi.

2022-YDUS sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022-YDUS sınav giriş belgesi ekranı!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak fotoğraflı nufüs cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur" ifadeleri kullanıldı.

2022-YDUS sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022-YDUS sınav giriş belgesi ekranı!

2022-YDUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2022-YDUS sınav giriş belgesi ÖSYM üzerinden alınır.

2022-YDUS sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022-YDUS sınav giriş belgesi ekranı!

ÖSYM sınav giriş belgesi ekranına, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden erişim sağlanır.

2022-YDUS sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022-YDUS sınav giriş belgesi ekranı!

Sisteme giriş yapabilmek için adayın T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi gereklidir.


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