2022 yılında gezilebilecek en iyi yerler seçildi! Listeye Türkiye’den bir şehir girmeyi başardı

National Geographic, dünya nüfusunda aşılanmanın artmasıyla hayatın normalleşmesini öngörerek en iyi seyahat yerlerini açıkladı. Listede yer alan lokasyonların büyük bir bölümünün UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunduğu dikkatli gözlerden kaçmadı. “İlham veren yerleri, toplulukları ve deneyimleri” seçen yıllık listenin araştırması ve yazımı, National Geographic Traveller’ın (Birleşik Krallık) uluslararası editör ekipleriyle birlikte yapıldı.
KÜLTÜR KATEGORİSİ
- Jingmai Dağı, Yunnan, Çin
- Tin Pan Alley, Londra, İngiltere
- Hokkaido, Japonya
- Procida, İtalya
- Atlanta, Georgia, ABD
- Oslo, Norveç
- Roma, İtalya
- Kahire, Mısır
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATEGORİSİ
- Ruhr Vadisi, Almanya
- Parque Nacional Yasuni, Ekvador
- Łódź, Polonya
- National Columbia Gorge Manzara Alanı, Oregon/Washington, ABD
- Chimanimani Ulusal Parkı, Mozambik
- Adelaide, Avustralya
- Grenoble, Fransa
DOĞA KATEROGİSİ
- Caprivi Strip, Namibya
- Kuzey Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri
- Baykal Gölü, Rusya
- Belize Maya Orman Koruma Alanı
- Victoria, Avustralya
- Kent, İngiltere
MACERA KATEGORİSİ
- Seine Nehri Bisiklet Yolu, Fransa
- Kosta Rika
- Nepisiguit Mi’gmaq Yolu, New Brunswick, Kanada
- Palau
- Arapahoe Havzası, Colorado, ABD
- Taghazout, Fas
- Chankillo, Peru
AİLE KATEGORİSİ
- Tuna Nehri Gezisi
- Granada, İspanya
- Bonaire
- Doğu Kıyısı, Maryland, ABD
- Hadrian Duvarı, Birleşik Krallık
- Likya, Türkiye
Okuyucu Yorumları 0 yorum