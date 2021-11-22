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2022 yılında gezilebilecek en iyi yerler seçildi! Listeye Türkiye’den bir şehir girmeyi başardı

22.11.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle tüm dünyada seyahat alışkanlıkları değişti. Uzun süren seyahat yasaklamalarının ardından kısıtlamaları gevşeten ülkelere turist sirkülasyonu başladı. National Geographic editörleri, 2022 yılında ziyaret etmek için dünyanın 25 en heyecan verici yerini seçti. Doğa, macera, kültür, sürdürülebilirlik ve aile kategorilerinde değerlendirilen listeye Türkiye’den bir yerde girmeyi başardı.

2022 yılında gezilebilecek en iyi yerler seçildi! Listeye Türkiye’den bir şehir girmeyi başardı

National Geographic, dünya nüfusunda aşılanmanın artmasıyla hayatın normalleşmesini öngörerek en iyi seyahat yerlerini açıkladı. Listede yer alan lokasyonların büyük bir bölümünün UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunduğu dikkatli gözlerden kaçmadı. “İlham veren yerleri, toplulukları ve deneyimleri” seçen yıllık listenin araştırması ve yazımı, National Geographic Traveller’ın (Birleşik Krallık) uluslararası editör ekipleriyle birlikte yapıldı.

KÜLTÜR KATEGORİSİ

  • Jingmai Dağı, Yunnan, Çin
  • Tin Pan Alley, Londra, İngiltere
  • Hokkaido, Japonya
  • Procida, İtalya
  • Atlanta, Georgia, ABD
  • Oslo, Norveç
  • Roma, İtalya
  • Kahire, Mısır

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATEGORİSİ

  • Ruhr Vadisi, Almanya
  • Parque Nacional Yasuni, Ekvador
  • Łódź, Polonya
  • National Columbia Gorge Manzara Alanı, Oregon/Washington, ABD
  • Chimanimani Ulusal Parkı, Mozambik
  • Adelaide, Avustralya
  • Grenoble, Fransa
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DOĞA KATEROGİSİ

  • Caprivi Strip, Namibya
  • Kuzey Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri
  • Baykal Gölü, Rusya
  • Belize Maya Orman Koruma Alanı
  • Victoria, Avustralya
  • Kent, İngiltere

MACERA KATEGORİSİ

  • Seine Nehri Bisiklet Yolu, Fransa
  • Kosta Rika
  • Nepisiguit Mi’gmaq Yolu, New Brunswick, Kanada
  • Palau
  • Arapahoe Havzası, Colorado, ABD
  • Taghazout, Fas
  • Chankillo, Peru

AİLE KATEGORİSİ

  • Tuna Nehri Gezisi
  • Granada, İspanya
  • Bonaire
  • Doğu Kıyısı, Maryland, ABD
  • Hadrian Duvarı, Birleşik Krallık
  • Likya, Türkiye
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