Google Gemini'ye yeni özellik: Dosyalar artık indirilmeden düzenlenebilecek

Google, nisan ayında Gemini'ye Google Dokümanlar, Google E-Tablolar, PDF ve Markdown gibi çeşitli biçimlerde dosya oluşturma yeteneği kazandırmıştı. Ancak kullanıcıların oluşturulan dosyalarda değişiklik yapabilmesi için önce bunları indirmesi veya dışa aktarması gerekiyordu.

Yeni özellikle birlikte bu zorunluluk ortadan kalkıyor. Gemini artık oluşturduğu belgelerin, PDF'lerin, sunumların, elektronik tabloların, kod dosyalarının ve diğer dosyaların doğrudan uygulama içinde önizlenmesine ve düzenlenmesine olanak tanıyor.

GEMINI'DE DOSYALAR DOĞRUDAN DÜZENLENEBİLECEK

Kullanıcılar, oluşturulan dosyaları tam ekran açarak doğrudan değişiklik yapabilecek. Ayrıca metinlerin belirli bölümlerini seçerek Gemini'ye bunlarla ilgili sorular sorabilecek.

Bunun yanı sıra Gemini'den metinleri veya görselleri iyileştirmesi istenebilecek ve dosyalarla ilgili ek sorular yöneltilebilecek.

MOBİLDE YALNIZCA PDF DESTEĞİ VAR

Yeni özelliğin dosya biçimlerine göre bazı sınırlamaları bulunuyor. PDF dosyaları hem web hem de mobil cihazlarda önizlenip düzenlenebiliyor.

Google Dokümanlar, Google E-Tablolar, slayt sunumları, Markdown, TXT ve kod dosyaları ise şimdilik yalnızca web sürümünde destekleniyor.

Yeni dosya önizleme ve düzenleme özellikleri, Gemini'nin desteklediği tüm dillerde ve tüm kullanıcılar için kullanıma sunuldu.

Kaynak: GSMArena