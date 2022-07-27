2022 YKS'de kaç tercih hakkı var? YKS’de en fazla kaç üniversite tercihi yapılabiliyor? ÖSYM açıkladı!

YKS'de kaç tercih hakkı var? ÖSYM, tercih süreci hakkında bilgileri paylaşarak konuya ilişkin ayrıntıları aktardı. Üniversite hayali kuran adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite tercih süreci 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü başladı. Peki 2022 ÖSYM YKS’de en çok kaç üniversite tercihi yapılabiliyor? Ayrıntılar haberimizde...
ÖSYM, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu internet sitesinde paylaştı.
Adaylar, toplam 24 tercihte bulunabilecek.
2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf
Tablo-3:
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls
Tablo-4:
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls
|Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|Bölüm
|Puan Türü
|Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)
|SAY
|Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Matematik - (Fen Fakültesi)
|SAY
|İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)
|SOZ
|Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)
|SAY
|Fizik - (Fen Fakültesi)
|SAY
|Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))
|EA
4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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